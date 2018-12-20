揭拍19禁開腿舞MV秘辛 女團成員：不敢再喝白牛奶

2018年12月20日 16:37 中時電子報 蔡曉婷

佳英透露當時滴牛奶的動作是被導演要求做的，事後該成員不敢再喝牛奶。（圖／翻攝自 Youtube）

Stellar因《Vibrato》的服裝引起非議。（圖／翻攝自微博）

團體解散後，佳英最近受訪。（圖／翻攝自秒拍）

由神話成員Eric培訓的韓國女團Stellar四年前以一曲《Marionette》的開陰舞走紅，隔年她們又推出《Vibrato》，開衩旗袍露出丁字褲的造型又惹議。今年2月Stellar閃電宣布解散，最近成員佳英受訪，首吐苦水分享當年不得不拍19禁MV主因，透露當時成員被要求在MV中拍攝牛奶從嘴邊滴下的鏡頭，事後那名20歲成員才知道有性暗示，「從那之後都不喝白色牛奶了，真的很受傷」。

據《insight》報導，Stellar前成員佳英最近受訪，透露當年出了3張專輯後依舊默默無聞，直到2014年她們才因《Marionette》走紅，因MV與舞步成為話題，甚至因此強行被貼上「性感女團」標籤，之後又因《Vibrato》服裝引起非議，佳英說，當天公司要求她們先試試這衣服，她們第一時間就抗議穿這種衣服不能跳舞，公司安撫她們後便拍了幾張照，她們受不了要求換別件，未料最後釋出的竟是她們最不希望的那套裸露服裝。

照片公布後，成員們便打給公司抗議，公司回說：「妳們不知道嗎？那下次不那麼做了」，她們也無計可施，只好默默接受公司的決定，然而因此，佳英心疼父母遭受許多冷言冷語，被街訪鄰居問說：「你女兒怎麼做這種事啊？」，令佳英覺得很抱歉，沒能成為令人驕傲的女兒。

佳英表示，當年因為年紀小，對公司只好順從，擔心反對的話會被公司要求付鉅額違約金，只好硬著頭皮做了許多不想做的事，如今的佳英是一家咖啡店的經營主，如果回到7年前的話，她絕對不會答應當藝人，也呼籲年輕朋友：「如果覺得偶像世界很華麗，只因好奇而踏入這行的話，未來會承受很多事，所以想告訴大家別去做」。

(中時電子報)