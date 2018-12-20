金裕貞戲裡戲外都是魚干女 宋再臨超Man不怕女友牙齒掛菜渣

2018年12月20日 16:45 時報周刊 張毓琪

金裕貞飾演魚干女吉五雪，為了生活不顧打扮。愛奇藝台灣站提供

改編自同名人氣網漫的《先熱情的打掃吧》，由金裕貞、尹鈞相、宋再臨共同演出，三人在劇中有著微妙的三角關係，原本因嚴重潔癖症對人、事、物都保持距離的尹鈞相，因認識了魚干女金裕貞後，開始有了改變，正在曖昧之際，沒想到殺出神秘感十足的心理醫師宋再臨搶先向女方告白，為男女主角的感情發展投了變化球，不若劇中緊張的角力關係，主角群接受愛奇藝台灣站專訪時氣氛相當融洽，兩名男主角還趁機吐槽金裕貞是三人中最不愛乾淨的，讓同時自首不愛打掃的金裕貞，對於搭檔們坦白感到好氣又好笑。

演技精湛的尹鈞相將神經質的CEO詮釋的活靈活現，不少網友笑稱每週看他的「花式崩潰」感到紓壓。實際問三名演員彼此中「最不愛打掃」的人選時，三人的答案竟不約而同都是金裕貞，金裕貞的自我認證，使兩名哥哥笑到不行，接著提到「多久打掃家裡一次」，宋再臨、尹鈞相紛紛回應「一天一次」或「一週一次」，唯一的女性金裕貞爽快地回答：「想打掃的時候才做，沒有固定的時間耶。」甫說完，立刻被尹鈞相貼心提醒：「就是剛剛那題最不愛打掃的人，完全符合」再度被捕一刀的金裕貞相當無奈笑說：「盡量不髒就好啦。」

劇中，「神經質代表」尹鈞相一開始發現金裕貞滿嘴食物渣時，曾露出嫌惡的表情並避而遠之，現實生活中問到三位演員入若發現交往對象牙齒上有菜渣會如何應對，尹鈞相羞澀表示若是相愛的關係，會以眼神暗示對方，個性直爽的金裕貞果斷地說：「會幫他擦掉」，宋再臨相當有男子氣概地回答：「我會浪漫地送上水，讓她漱口」並向女友宣示:「你可以在我面前漱口，如果我們相愛的話。」真摯又令人意想不到的答案，瞬間擊倒金裕貞、尹鈞相，兩人因此笑到東倒西歪。

默契極佳的金裕貞、尹鈞相、宋再臨，還有個共同點都是「愛貓一族」，談起家中的寶貝露出滿臉幸福神情，愛貓經一開停不了，宋再臨、尹鈞相坦言養貓初期還會對搗蛋的貓咪生氣，但很快就發現貓咪根本不知道被罵，只有自己一個人生棄，時間一久就越來越有耐性，陷入對貓咪的神秘魅力之中，金裕貞更透露和貓咪相處的每一刻都很幸福，是自己獨一無二的好朋友。

《先熱情的打掃吧》陸版也即將在年底開拍，找來《主君的太陽》導演陳赫及台灣人氣偶像連晨翔攜手合作，導演表示因看了連晨翔在《以你為名的青春》中的表現而邀請對方演出韓國版中宋再臨的角色，對於陳赫導演的肯定，連晨翔開心地說：「看過導演很多作品，原本以為他很嚴肅，沒想到見面時全程都笑容滿面，語言障礙根本不成問題喔！」《先熱情的打掃吧》每周二、三上午10點，在愛奇藝台灣站獨家播出。

(時報周刊)