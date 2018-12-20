成美文化園國際木工藝展 185公分仿生獸腳踏車吸睛

成美文化園「成美‧木生」國際木工藝展，現場台藝大教授楊金源製作的兩座仿生獸腳踏車，分別高185公分與135公分，工藝精細，可以踩踏前進與後退，參訪來賓大膽坐上去體驗者騎乘。（謝瓊雲攝）

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日本24歲的新銳木匠師鈴木完吾製作能書寫的時鐘，最下方的小圓圈轉一圈就是一分鐘，磁石會每分鐘自動書寫出正確的數字時間，十分精巧。（謝瓊雲攝）
「成美。木生」國際木工藝特展即日起在成美文化園展出至明年3月3日。（謝瓊雲攝）
「成美。木生」國際木工藝特展即日起在成美文化園展出至明年3月3日。（謝瓊雲攝）

「成美‧木生」國際木工藝展即日起在成美文化園開展，展出國內外木工藝創作，20日開幕式上，黃俊傑、黃媽慶和王肇楠等國內知名木工木雕大師都親自出席；由台藝大教授楊金源打造的「仿生獸腳踏車」相當吸睛，還提供民眾試乘體驗，展期至明年3月3日。

「成美。木生」國際木工藝特展主要分為，木識聞互動體驗區、木藝歷史演進區、國內大師作品、國際大師作品、成美公堂修復介紹等。在展覽外還有互動與課程規劃，主辦單位特別企劃「仿生獸走走獸」體驗課程，提供親子一同參與，為展覽開始前暖身，獲得參與者的極大好評。本周日23日下午2點在幸福大廳還有「大師講座」，讓國內外匠師現身說法，分享創作心得。

展覽集合多名國寶級大師，擔任成美堂修復工程大木匠的陳天平、彰化細木作大師王肇楠、擅長刻畫自然的彰化木藝大師黃媽慶、永興魯班學堂執行長黃俊傑、台南家具產業博物館館長簡玉林、青築總設計師林垂弘等。

同時更邀請到印尼木藝師德迪・休非南度（Dedy Shofianto）展出其木作機械昆蟲，日本24歲新銳匠師鈴木完吾，展出能書寫的時鐘，以及北藝大教授楊金源以荷蘭泰奧楊森（Theo Janson）的仿生獸為基礎所製作的「仿生獸腳踏車」。透過國內與國際的木工藝創造一場藝術的對話，期盼木工藝特展讓文化薪傳、更賦予創新。

成美文化園執行長陳茂嘉表示，隱身於成美文化園的百年古宅「成美公堂」，除了是一座展現常民文化的「百年常民生活博物館」，更是台灣木工藝的重要成就之一。這次木工藝展，請來國內外知名大師，在成美文化園內，向大眾分享國際級的作品，希望大家「走進成美，看見世界」。

(中時 )

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