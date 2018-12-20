花蓮縣圖書館評鑑 花蓮市蟬聯第1名

2018年12月20日 16:56 中時 范振和

花蓮市立圖書館長蔡淑香（中）常與漫畫教室負責人陳怡琳（右）、圖書資源分享中心負責人劉維茵（左）在窗台研商業務。（范振和攝）

花蓮市立圖書館長蔡淑香聲稱，伴讀布偶是小朋友逛兒童館看書的最愛。（范振和攝）

花蓮市立圖書館圖書資源分享中心各類書籍豐富。（范振和攝）

花蓮縣文化局辦理全縣107年度公共圖書館評鑑，由花蓮市立圖書館蟬聯冠軍，館長蔡淑香20日強調，總館雖進行整修，依然不減對民眾的服務，積極打造書香社會，終獲肯定。

蔡淑香說，市立圖書館除了總館、兒童館、樂齡館外，還有洄瀾文創漫畫教室、4個社區閱覽室、7個圖書旅行驛站，10個小小書驛站，以及數位機會中心、圖書資源分享中心，處處洋溢書香氣息。「市圖還設直播室、情緒療癒專區呢！」

7個圖書旅行驛站包括，花蓮男、女監獄、少年之家、維納斯藝廊、自強外役監、捷絲旅花蓮店、慈濟醫院等，讓圖書遍布各處，甚至翻進監獄高牆，讓知識美麗流動。

而街頭巷尾的小小書驛站，包括蔥油餅街、自由廣場、民國路台電路口等，每站均放15本左右書籍，每星期二、五都會調整、補充，可讓路人隨手翻書消遣，唯一美中不足的是，有人會拿走書籍，置放宗教性書籍。

另，2014年成立的圖書資源分享中心，主要藉由分享概念，由民眾拿書交換，目前擁有9000冊，全年流通19525冊，由於與誠品文化藝術基金會合作，與別人不一樣，直接捐贈公關書籍，讓館藏資源豐富極了。

至於漫畫教室，則有波麗士插畫、烏龍院動物星球漫畫特展、創意玩藝術等，經常性推出動、靜態活動。設在花蓮主農里活動中心的樂齡館流通借閱率高，館方常帶長者深入部落，走讀繪本現場。

兒童館每星期三、六日下午放映電影，星期六、日上午有說故事活動，內設變裝拍照區，提供醫師、消防隊員、迪士尼公主服飾等，供小朋友拍照自娛；為消弭兒童陌生恐懼感，館內也提供30個陪讀布偶；市圖推廣多元閱讀活動，打造花蓮市成為書香社會，大受好評。

(中時 )