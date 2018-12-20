｢性≠愛｣學者點出完美愛情的三大元素

2018年12月20日 16:55 旺報 李侑珊

愛情是每個人必修的人生課題，世新大學社會心理學系副教授詹昭能專長為研究愛情心理學，常聽到性等於愛、愛等於性的說法，他在臉書發文闢謠。

詹昭能指出，根據心理學家Robert J. Sternberg的｢愛情三角理論(Triangular Theory of Love)｣，完整的愛需要｢熱情(Passion)｣、｢親近性(Intimacy)｣與｢長期承諾(與投入；Commitment) ｣三種元素兼備，完美的愛還要求三方面多多愈善。

詹昭能提到，首先，有如天雷勾動地火般的｢熱情｣，儘管總是讓人感覺既浪漫又著迷，卻必然隨時間而消褪，甚至不需要多久就｢沒了｣。其次，｢親近性｣則是指兩人心裡距離或熟識程度的衡量指標，其極致就是｢你不說我也知道｣；追求如此的｢境界｣，兩人必須長期的互動與認真的探索。

如若不此之圖，｢因誤會而結合，因了解而分手｣的結局，就一點也不令人意外了，詹昭能認為，如果不幸遇上愛情騙子甚或恐怖情人，更令人後悔莫及，不是嗎？

最後，｢鑽石恆長久，愛情永彌！｣詹昭能點出，愛情的滋味酸、甜、苦、辣兼而有之，幸福的愛情實有賴｢長長久久的投入(與承諾)｣；此項愛情要素，沒有｢責任感｣支撐，勢必很難成全。｢如此核心的愛情要素，試問性或性愛有嗎？｣

詹昭能進一步指出，性是熱情的，但只是一時的；愛情需要長長久久的投入或承諾(commitment)，單純的性有辦法嗎？性是雖然兩人非常close的行為，卻只是肌膚之親，距離｢你是我肚子裡的蛔蟲｣那般的親近性，真的是｢差很大｣，因此｢性≠愛｣！

(旺報 )