男子變性後「性情」大異 猥狎兒女當有趣判3年2月

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

友善列印
中時
羅浚濱

新竹市35歲陳姓男子去年變性後，與妻子離異性情大變，到幼兒園接小孩時，當眾脫褲摳下體，在家還以摳下體的手,塗抹在女兒臉上，逼3個小孩嗅聞其下體臭味，並玩弄兒子的生殖器等怪異行徑，新竹地方法院以強制猥褻罪，判處「陳女」有期徒刑3年2個月。

陳男育有2女1男年齡在8歲以下的小孩，因性別認同，去年6月間變性成女人後，穿著都是女性化，要3名小孩叫他「阿姨」，不要叫他爸爸。

今年6月間，「陳女」到幼兒園接2名小孩下課時，在教室門口當眾脫下褲子用手摳下體，還喊「來看啊！來看啊！」

2位女老師見狀制止並報案，檢警查出「陳女」在家有各種猥褻自己小孩的犯行，小孩若不願意聞，還會罵「幹X娘」，3個都不喜歡「阿姨」的行為。

法官審理時，「陳女」稱變性手術後，影響其行為判斷力，露下體是因悶癢在抓癢，忘記那是公共場所，給小孩聞下體是要讓小孩能認定是他是女性，不認為他的行為構成猥褻，要求做精神鑑定，醫院診斷證明她罹患憂鬱症。

法官認為，「陳女」從警訊、偵查到院方審理，對問題都可切題回應，語言理解能力未有缺損，也清楚了解何種行為可能使3名小孩心理或行為導致負面影響，雖提出憂鬱症診斷證明書，但此情緒症狀對辨識行為的影響有限。

法官審酌「陳女」是3名小孩之父，未能保護及照顧，竟因施變性手術，縱容私慾，在幼兒園公然猥褻，讓3名小孩聞其下體異味等行徑，造成小孩身心嚴重受創，犯後猶未能坦承犯行的態度，考量其患有憂鬱症，量處上述應執行之刑。

(中時 )

八旬翁到醫院迷路板橋站 捷警發… 「大嬸我幫你推車」 神力女超警…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。