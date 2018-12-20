男子變性後「性情」大異 猥狎兒女當有趣判3年2月

2018年12月20日 16:57 中時 羅浚濱

新竹市35歲陳姓男子去年變性後，與妻子離異性情大變，到幼兒園接小孩時，當眾脫褲摳下體，在家還以摳下體的手,塗抹在女兒臉上，逼3個小孩嗅聞其下體臭味，並玩弄兒子的生殖器等怪異行徑，新竹地方法院以強制猥褻罪，判處「陳女」有期徒刑3年2個月。

陳男育有2女1男年齡在8歲以下的小孩，因性別認同，去年6月間變性成女人後，穿著都是女性化，要3名小孩叫他「阿姨」，不要叫他爸爸。

今年6月間，「陳女」到幼兒園接2名小孩下課時，在教室門口當眾脫下褲子用手摳下體，還喊「來看啊！來看啊！」

2位女老師見狀制止並報案，檢警查出「陳女」在家有各種猥褻自己小孩的犯行，小孩若不願意聞，還會罵「幹X娘」，3個都不喜歡「阿姨」的行為。

法官審理時，「陳女」稱變性手術後，影響其行為判斷力，露下體是因悶癢在抓癢，忘記那是公共場所，給小孩聞下體是要讓小孩能認定是他是女性，不認為他的行為構成猥褻，要求做精神鑑定，醫院診斷證明她罹患憂鬱症。

法官認為，「陳女」從警訊、偵查到院方審理，對問題都可切題回應，語言理解能力未有缺損，也清楚了解何種行為可能使3名小孩心理或行為導致負面影響，雖提出憂鬱症診斷證明書，但此情緒症狀對辨識行為的影響有限。

法官審酌「陳女」是3名小孩之父，未能保護及照顧，竟因施變性手術，縱容私慾，在幼兒園公然猥褻，讓3名小孩聞其下體異味等行徑，造成小孩身心嚴重受創，犯後猶未能坦承犯行的態度，考量其患有憂鬱症，量處上述應執行之刑。

(中時 )