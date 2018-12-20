《鐫刻歲月》檔案文物話戶政 呈現台灣戶政120年演進史

2018年12月20日 16:56 中時 王文吉

民政局副局長徐仙卿（左）與豐原戶政事務所主任林豪爵（右）以拼圖儀式，宣布《鐫刻歲月》檔案文物話戶政出版發行。（王文吉攝）

台中市民政局副局長徐仙卿（左起）、內政部戶政司科長潘營忠及豐原戶政事務所前主任洪汝茂、現任林豪爵等出席戶政新書發表會。（王文吉攝）

豐原戶政事務所前主任洪汝茂17年前首開先河，編譯出版《日治時期戶籍登記法律及用語編譯》一書，成為全國戶政機構必備的參考書籍。（王文吉攝）

豐原戶政事務所主任林豪爵全力支持保存戶政史料並推動出書。（王文吉攝）

台灣戶政制度自日據時期發展之今逾120年來，豐原戶政事務所保存大量珍貴史料。（王文吉攝）

內政部戶政司科長潘營忠（左起）、中市民政局副局長徐仙卿、豐原戶政事務所主任林豪爵、前主任洪汝茂等出席戶政新書發表會。（王文吉攝）

戶政機關包辦民眾一生大小事，豐原戶政事務所典藏日據時期至今的戶政檔案文物，為讓民眾了解台灣戶政制度120多年來的發展樣貌，豐原戶政文物小組系統性策畫4檔戶政史料展覽，並編纂《鐫刻歲月》檔案文物話戶政一書，歷經1年半努力終於印行出版，將珍貴史料圖片化，猶如躍於書上的文物展。

《鐫刻歲月》收錄戶政法令沿革、戶政制度更迭、戶政文件演進，並將門牌、戶口名簿及身分證等史料圖片化，約有200幅圖片。新書發表會20日在豐原舉行，包括民政局副局長徐仙卿、內政部戶政司科長潘營忠及豐原戶政事務所主任林豪爵、前主任洪汝茂等皆出席交流。

林豪爵表示，民國90年豐原戶政首開先河編譯出版《日治時期戶籍登記法律及用語編譯》一書，成為全國戶政機構必備的參考書籍。同年在原台中縣政府的支持下，開設全國首創系統化展覽戶政文物的「台中縣戶政文物館」。

林豪爵指出，現存各戶政事務所的戶籍資料從日據時期建立迄今120多年，記錄人口變化、戶籍異動及每人從出生到死亡的人生歷程。為讓民眾瞭解台灣戶政的演進，並提供各機關學校進行學術研究參考，豐原戶政同仁特別成立戶政文物小組，將文物分類整理、查證解析，進而催生《鐫刻歲月》檔案文物話戶政一書。

林豪爵說明，《鐫刻歲月》以時間軸線搭配文物圖片訴說精采故事，分類為身分證、戶口名簿、門牌、印鑑、戶籍登記文書等。此外，書中也針對日據時期戶口調查簿抄本資料，包括各欄用語「種痘、阿片吸食、不具、種別」及特殊用語「番地、過房子、保佐人」加以釋疑，讓讀者了解台灣戶政業務的演變歷程。

(中時 )