柬埔寨學生來台被迫簽1500美元本票 高苑科大要求作廢

2018年12月20日 16:58 中時 林志成

近日有媒體報導，高苑科大招進39個柬埔寨學生，他們在來台之前被迫簽下1500美元本票，引發爭議。教育部表示，已要求學校處理，那個本票目前已作廢，但學生仍要付1000美元的代辦費。這件事是學生和代辦之間的糾紛，學生並未有違失。

教育部技職司長楊玉惠表示，之前核定高苑科大開設「觀光休閒產學合作國際招班」，高苑透過與柬埔寨合作的學校來招生，共招到39個學生。不過這些學生來台透過代辦，需要1000美元的代辦費，但可能擔心學生付不出來，代辦要求這些人先簽下1500美元的本票，因此造成學生疑惑。

楊玉惠表示，教育部之前已請高苑科大進行處理，最後代辦業者同意，學生原本簽的1500美元本票作廢，不過他們仍須付1000美元代辦費。

有柬埔寨學生表示，高苑科大之前前往宣導時，說有20多個科系可選，但他們來台最後卻僅能讀「觀光休閒產學合作國際招班」，覺得受騙。

楊玉惠表示，教育部只核定高苑科大開設「觀光休閒產學合作國際招班」，因此柬埔寨學生前來，也只能讀這一班。她推測，可能高苑科大當初在柬埔寨宣傳時，未說清楚或是有點誇大，造成學生誤解。

楊玉惠表示，高苑科大這次招收柬埔寨學生，都有合乎規定，問題出在代辦業者和學生之間的糾紛，現在問題已經解決，學生已正常學習，他們也在學校安排下，進行合法打工。

(中時 )