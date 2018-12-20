還沒畢業已有工作找上門 技職學生出路廣

新竹市光復中學汽車科學生彭康豪20日獲BMW汽車廠簽約，還沒畢業已有工作找上他，成為學弟們仿效對像。（陳育賢攝）

友善列印
中時
新竹市光復中學汽車科今年參加汽車修護和汽車噴漆2項職種，有3位選手獲得優勝，成績更是竹苗第1。（陳育賢攝）

學以致用，還沒畢業工作已找上他！新竹市光復中學汽車科學生彭康豪尚未畢業，就有雙B進口車廠為延攬人才，以起薪3萬元且獎金另計的優厚條件聘用，技職學生的出路廣，也成為學弟們仿效對像。

光復中學校長黃敦煌表示，光復中學汽車科今年參加汽車修護和汽車噴漆2項職種，有3位選手獲得優勝，成績更是竹苗第1。其中，彭康豪獲得優勝後選擇就業，晚上到科大進修，20日更獲BMW汽車廠簽約聘用，此舉是落實技職教育，學用無落差，產學無縫接軌的最佳寫照，也成學弟妹典範。

黃敦煌說，今年的全國中等學校工業類科技藝競賽日前剛落幕，汽車修護職種全國有50餘所公私立學校76位選手參加，汽車噴漆職種也有45位選手參賽，真是精英薈萃。

競賽分初賽及決賽，汽車修護職種在11月23日先進行初賽，也就是淘汰賽，只有22位選手能參加24日的決賽，競爭的高度可想而知，參賽選手無不卯足勁力拼佳績為校爭光。

汽車噴漆是工業類科技藝競賽成立此職種的第4年，光復中學已參加3屆且年年得優勝，實屬不易。選手陳威儒在賽前還特別到桃苗豐田新竹廠集訓，非常感謝業界及指導老師吳貝克所提供的各項支援及教導，才能有此佳績。

另在競賽前桃苗豐田新竹廠表示也希望陳威儒同學能畢業後到公司服務，為畢業即就業再添佳話。

(中時 )

柬埔寨學生來台被迫簽1500美元本… 台北101煙火秀接地氣 金馬獎得主…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。