還沒畢業已有工作找上門 技職學生出路廣

2018年12月20日 16:57 中時 陳育賢

新竹市光復中學汽車科今年參加汽車修護和汽車噴漆2項職種，有3位選手獲得優勝，成績更是竹苗第1。（陳育賢攝）

學以致用，還沒畢業工作已找上他！新竹市光復中學汽車科學生彭康豪尚未畢業，就有雙B進口車廠為延攬人才，以起薪3萬元且獎金另計的優厚條件聘用，技職學生的出路廣，也成為學弟們仿效對像。

光復中學校長黃敦煌表示，光復中學汽車科今年參加汽車修護和汽車噴漆2項職種，有3位選手獲得優勝，成績更是竹苗第1。其中，彭康豪獲得優勝後選擇就業，晚上到科大進修，20日更獲BMW汽車廠簽約聘用，此舉是落實技職教育，學用無落差，產學無縫接軌的最佳寫照，也成學弟妹典範。

黃敦煌說，今年的全國中等學校工業類科技藝競賽日前剛落幕，汽車修護職種全國有50餘所公私立學校76位選手參加，汽車噴漆職種也有45位選手參賽，真是精英薈萃。

競賽分初賽及決賽，汽車修護職種在11月23日先進行初賽，也就是淘汰賽，只有22位選手能參加24日的決賽，競爭的高度可想而知，參賽選手無不卯足勁力拼佳績為校爭光。

汽車噴漆是工業類科技藝競賽成立此職種的第4年，光復中學已參加3屆且年年得優勝，實屬不易。選手陳威儒在賽前還特別到桃苗豐田新竹廠集訓，非常感謝業界及指導老師吳貝克所提供的各項支援及教導，才能有此佳績。

另在競賽前桃苗豐田新竹廠表示也希望陳威儒同學能畢業後到公司服務，為畢業即就業再添佳話。

(中時 )