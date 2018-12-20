王樂妍單身不寂寞 大聲宣告女力當自強

2018年12月20日 16:59 時報周刊 張毓琪

昨日台北君悅酒店舉辦一場「王俊懿與的Padparadcha(帕帕拉恰)的對話」時尚晚會，由大陸首席珠寶翡翠藝術家王俊懿領銜，以GIA Investments Corp藝術設計總監的身分，與紐約前衛流行設計師Jade Chiu共同發表，正式將帕帕拉恰從歐美帶進了華人市場，晚會活動也邀請到正在演出「女兵日記之女力報到」偶像劇女主角的王樂妍擔任嘉賓，現場穿戴價值不斐寶石走秀。

王樂妍幽默表示：「很榮幸我能戴上跟國際巨星與名人同等級的寶石亮相，頓時感覺自己好像超級巨星，這也是我第一次穿戴這麼昂貴的寶石，主辦單位剛剛在後台也全程安排了兩位保全人員一直緊盯著我，原本以為他們是被我今天這套由時尚服裝設計師小蕎親自手繪低胸高級訂製服及姣好身材所吸引，當我知道身上寶石的價值後，才明白真正的原因，害我白高興了一下。」

王樂妍與交往5年的導演男友張訓偉分手，著實讓媒體及王樂妍的好友們大為震驚，關心打氣的熱線不斷，王樂妍表示：「非常謝謝大家的關心，其實自己的心情相當的平靜，跟前男友也是在和平理性的情況下協議分手，分手的原因是理性擊敗了感性，因為彼此太過了解而分開，目前跟前男友還是維持很好的朋友關係。」

王樂妍分手後並不寂寞，生活反而更加的忙碌，除了忙於《女兵日記之女力報到》電視劇的拍攝工作外，也跟蘇麗文等好友成立「心態平衡」事業，常常忙到覺得時間不夠用，還說如果一天能有48小時該有多好。追問王樂妍對於婚姻的想法，笑說婚姻有時候是需要一點衝動，想太多反而會不敢結婚，未來也不排斥有閃婚的可能。

(時報周刊)