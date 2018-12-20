李千那床戰挑逗男星 用跨坐這招

2018年12月20日 17:00 中時 洪秀瑛

李千那拍床戲。（歐銻銻娛樂提供）

床戲。（歐銻銻娛樂提供）

徐鈞浩第一次拍吻戲。（歐銻銻娛樂提供）

《種菜女神》本週將於台視、東森綜合台播出第11、12集，本週劇情進展到李千那與鄒承恩的婚外情被媒體揭露，元配謝盈萱大器出來為兩人澄清闢謠，卻因此恐慌症發作，決心與鄒承恩離婚；迷途知返的鄒承恩推開李千那，讓李千那再次感受被拋棄，傷心難過的她在徐鈞浩身上尋求安慰。李千那與徐鈞浩的這場床戲，對兩人來說充滿了許多的第一次，「第一次是擔任完全主動的角色；第一次毫無顧忌直接在對方面前脫衣服。」徐鈞浩則面露害羞：「這是我第一次拍床戲，也是第一次跟女生拍吻戲。」

為了緩解拍攝床戲的緊張情緒，李千那與徐鈞浩拍攝前還在討論要大吃韭菜與大蒜，用味道來攻擊彼此。但正式進入到排戲時，已有過多次床戲經驗的李千那跟徐鈞浩說：「如果我親了你一陣子，導演都還沒喊卡，你要記得翻我。」沒想到立刻被導演阻止：「不行！他是盲人什麼都不懂！妳要脫他衣服，都是妳要帶他。」

李千那雖然一口說好，但內心仍是努力克服了害羞的情緒，「因為要跨坐在鈞浩身上，覺得很害羞。」徐鈞浩則是在拍完後緩緩吐出：「我沒拍過床戲，跟女生的吻戲也是第一次。」讓李千那驚訝地大叫：「蛤！所以我是第一個！」李千那表示通常跟對手第一次拍親熱戲，總是會覺得特別不自在，但對於徐鈞浩卻大讚：「我覺得他的身體很好相處，配合度很高。」

第一次演床戲讓徐鈞浩十分緊張，因為現場環境和李千那都給他極大的安全感，徐鈞浩說：「我就放心把自己交出去，相信千那也很相信我，反正畢竟我什麼都看不到。」回想與李千那的吻戲，徐鈞浩表示自己第一次拍吻戲對象是曹晏豪，兩次的狀況都是突然被親，不過差別倒不是來自於性別，認真細究的話，曹晏豪的吻是霸王粗魯型的，而千那的吻則是來勢洶洶但非常溫柔。個性保守的李千那表示自己第一次拍床戲是這麼安心的，「當中有80%應該是來自對手看不到，也不用對到眼，算是很特別的體驗。」

李千那與徐鈞浩的床戲，因為李千那的情緒非常重，導演特意讓她在現場保持安靜，所以對走位時都是由現場的男性工作人員代勞，李千那大笑：「本來大家情緒是很嚴肅，但看到不同的男性工作人員輪流爬上徐鈞浩的身上，畫面真的太好笑。」對於這次在《種菜女神》中的演出，李千那說：「真的是我拍戲以來最大的突破，不管是在角色或尺度上。」由於角色的情緒負能量非常滿，導致李千娜元氣大傷，每次下戲後都精疲力盡，好在播出後獲得許多正面的肯定，李千那說：「因為角色性格跟我自己價值觀實在差太多，演出的時候非常痛苦，回家都是累到癱掉不想動。」

《種菜女神》愛奇藝台灣站VIP搶先看全集，台視每週五晚間9點30分、東森綜合台每週六晚間8點播出。

(中時 )