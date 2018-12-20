藍綠立委激辯一度僵持 CPTPP公關費凍結1／3

2018年12月20日 17:22 中時 陳建瑜

外交部明年度編列1500萬，欲委託CPTPP各成員的公關公司或智庫，說服協助我國加入。不過，藍綠立委今在立法院審查預算時激烈辯論，一度僵持不下，多名藍委堅持，外交部應提出更多具體的策略評估。最終凍結預算3分之1，500萬元。

CPTPP今年12月30日正式生效，外交部明年度特別編列1500萬元，鎖定CPTPP成員國的公關公司及智庫，協助我國加入。

不過，國民黨立委呂玉玲表示，日本顯然已經不樂見台灣參加，又日本在CPTPP中具主導權，使我國參與幾近無望，「花這個公關費也沒有意思」。她起初堅持全數減列。

民進黨立委王定宇則強調，台灣在國際現實下參與本來就很困難，在尊重公投結果下，產生更大難度，更要努力。希望各委員面對自己的選區和產業思考CPTPP的影響，建議不要刪減或凍結，但也能接受酌凍。

時力立委林昶佐也說，若保留出委員會也是一種態度，但這會顯示國會對此意見不一，「人家會覺得你公投也這樣、國會也這樣、（日本）那就不要來啊」，希望能達成支持共識。

呂玉玲仍舊堅持，她沒看到外交部推動CPTPP的態度，堅持要求先凍結，待外交部提出可行性評估報告後再視情況予以解凍。

民進黨立委邱志偉則主張照列通過。各方僵持意見下，民進黨立委羅致政打圓場說，沒有必要因誰主張凍刪就是反對CPTPP，他建議酌凍，外交部再提出進一步規劃。

外交部長吳釗燮強調，CPTPP是政府重要的經貿工作，從以前政府到現在都努力希望加入，即使日本外相的發言成為挑戰，我方需要付出更多倍的努力，爭取機會加入，「期待和努力是不會停下來的」。

外交部國經司長葉非比說明，該筆預算分為兩部分，一是委託公關公司遊說、智庫辦理研討會與國際媒體投書，此部分規劃800萬元到1000萬元。第二部分則是籌組訪團赴成員國遊說，包括跨部會訪團或產業訪團，協助和成員國各界爭取支持溝通，規劃約300萬元到500萬元。

經過多次討論，藍綠立委達成共識，召委馬文君決議，在外交部同意盡快提出報告後，裁定凍結該項遊說費用500萬元，外交部需提出書面報告，經同意後始得動支。

(中時 )