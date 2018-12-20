台北101煙火秀接地氣 金馬獎得主林強任音樂總監

2018年12月20日 17:05 中時 郭家崴

台北101新年大秀的「夜市、名食」動畫，有珍奶的搖搖杯。（台北101提供）

台北101新年大秀的「多元包容」動畫，融入原住民16族圖騰。（台北101提供）

台北101新年大秀的「各行各業」動畫，包含藍領勞工。（台北101提供）

台北101新年大秀的「地理環境」動畫，透過魚游到邊緣射出煙火，象徵2D轉化成3D。（台北101提供）

台北101今曝光2支影片，新年大秀的「各行各業」動畫，涵蓋士農工商，代表你和我。（台北101提供）

台北101今曝光2支影片，這一支是「地理環境」、「信仰、力量」、「多元包容」三合一。（台北101提供）

台北101每年跨年夜最受矚目的新年大秀，今年一樣兼顧環保，以1.6萬發煙火搭配T-PAD LED動畫，再以聲光結合影音，全長360秒較去年300秒多1分鐘，從今（20日）率先曝光的2支影片中，可看到夜市珍奶和雞排等動畫，且首次邀甫獲金馬獎最佳原創電影音樂獎肯定的林強擔任音樂總監，訴求「越在地、越國際」，台北101總經理張振亞說：「這次以在地團隊創造國際級視野」。

台北101跨年煙火今年是第15年，往年最多施放3萬發煙火，前年起以燈光+2萬發煙火，訴求環保；去年加入T-PAD LED動畫，煙火再減為1.6萬發，且首次結合陳金鋒、阿妹、安那動畫，結合運動和影劇名人增添話題和驚喜感。台北101大樓營運長劉家豪表示，今年在101秒倒數會播放超過10位各領域跨齡、跨界的台灣之光與名人，預計在下周公布。

每年跨年，台北信義區湧進上百萬人，這次新年大秀經費延續去年的6000萬元，觀光局負擔2000萬元，4000萬元由中華電信、台酒等企業贊助，是歷年來時間最長、名人最多，且T-PAD LED動畫、音樂、煙火、外牆燈光4大元素互動結合度最高的一次，與去年動畫、音樂、煙火各放各的不同。其中，T-PAD約有14萬顆LED燈，今年顏色調得更飽和，視覺效果更佳。

且首次在92樓至101樓的頂冠有外牆燈光從99秒開始數字倒數，4面皆可觀看，有別於往年從60秒起數字倒數，張振亞認為台北101是屬於台北市民、台灣和國際的，期許煥然一新的煙火，給年輕族群不一樣的跨年趴，讓年輕人和國際更認識台灣。

今年音樂、煙火、燈光完全接地氣。由甫獲金馬獎最佳原創電影音樂肯定的林強擔任音樂總監，以排灣族的音樂編寫主旋律，給「希望兒童合唱團」演唱，並邀曾獲金曲獎最佳重唱組合、最佳原住民語專輯獎的阿爆為煙火動畫獻聲，藉由創新形式融合電子音樂和孩童聲樂。

設計團隊中，傳播策展人「劉維融」擔任創意總顧問與總導演、視覺設計界新星「底醞敘事Rhizome Creative Operator」製作煙火動畫；台灣煙火權威「鉅秀」負責人李秀超連續3年擔任煙火設計師、國際照明大師賴雨農則是燈光設計師。

今年長達360秒的煙火動畫共分為9個主題，從「自然地理」、「經濟產業」和「社會文化」3個面向為概念延伸，反應台灣各個階段的發展。包含「夜市、名食」、「各行各業」、「地理環境」、「醫療、技術」、「科技、代工」、「水果王國」、「自由、民主」、「信仰、力量」、「多元包容」。其中，「夜市、名食」可看到雞排、珍奶，「各行各業」涵蓋士農工商，「信仰、力量」可看到天燈，「多元包容」融入原住民16族圖騰。

(中時 )