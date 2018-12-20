穿台獨毛衣出席雙城論壇 苗博雅遭諷「貼紙建國」進階了

2018年12月20日 17:04 中時電子報 邱珮畇

頭文字dpp髮夾彎事件簿找出過去苗博雅貼紙建國時代照片。(頭文字dpp髮夾彎事件簿)

2018台北上海雙城論壇20日登場，台北市政府19日晚間在圓山飯店舉辦晚宴，新科議員當選人苗博雅穿著「台灣獨立」毛衣，和「立刻釋放李明哲」的小卡現身，引發議論。臉書粉絲頁「頭文字dpp髮夾彎事件簿」諷刺，原來台獨已經從「貼紙建國」進化到了「毛衣建國」了！依照這樣的速度，預計再二十年就可以再進化到外套建國了。

挺同新科議員苗博雅昨晚在臉書發文，稱她穿著「台灣獨立」T-shirt，帶著《這裡不是一條船》文集，和「立刻釋放李明哲」的小卡，以新科台北市議員的身分，受邀參與台北市政府舉辦的雙城論壇歡迎晚宴。

苗博雅說「今晚，是個不一樣的嘗試。與中國交流，不一定要忍氣吞聲、卑躬屈膝。我們也可以做到『站著，還能交流』。」

底下網友留言「請苗博雅你穿這件衣服到大陸走一趟，再來說，『我是想站著，還把錢掙了』」、「穿衣服能獨立？那麼智商是個好東西。」、「神經病，你去跟一個城市的副市長說台灣要獨立，難道台灣是跟上海市爭取獨立嗎？」、「好感動 投對人了！阿苗好棒」、「支持！比起那個兩岸一家親好太多了」。

「頭文字dpp髮夾彎事件簿」諷刺，「感恩！讚嘆！原來台獨已經從貼紙建國進化到了毛衣建國了！依照這樣的速度，預計再二十年就可以再進化到外套建國了」民進黨完全執政，不敢獨立，你們真的想獨的話，也去罵罵民進黨吧？還是不肯承認你們是民進黨附隨組織？

(中時電子報)