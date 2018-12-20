我們一家都精神病？ 原住民家族詐領保險母女准羈押

2018年12月20日 17:19 中時 王己由

檢調偵辦花蓮原住民張玉真家族涉嫌佯裝精神疾病患，向國泰、中國及台灣等3家人壽公司詐領3000萬保險理賠金，北檢今(20)日凌晨涉犯詐欺罪嫌重大，有串證及滅證之虞，聲請羈押禁見張玉真和其女兒楊閔庭，台北地方法院下午開庭，法官認為張玉真母女，否認詐欺取財犯行，依檢察官所提理賠申請資料、證人陳述、理賠資料、被告間的 LINE 對話等證據資料，可認定2人涉犯詐欺罪，犯嫌重大，且有勾串共犯之虞，為避免藉由與他人接見通信機會進行勾串，裁准2人羈押禁見。

檢調調查，張玉真母女和另3位共犯，自2008年起，陸續裝病到台北榮總、陽明、花蓮基督教門諾醫院、花蓮慈濟、北榮鳳林分院、國軍花蓮醫院等醫院，假裝罹患憂鬱症等精神疾病症狀，使醫師做出錯誤診斷、入院接受精神疾病治療，出院後再向多家承保的保險公司申請住院等理賠給付，10年來詐領逾3000萬元理賠金，張婦女兒楊閔庭一人就涉詐領1000多萬元。

北院今(20)日下午兩點半開聲押庭，法官認為2人經訊問後，都否認涉犯詐欺取財犯行，楊閔庭就有無使用保險理賠金權限，與同案母親張玉真所述顯然有別，觀諸倆母女與同案被告間的通訊軟體對話紀錄，張玉真母女疑有利用因精神疾病住院的機會，協議朋分保險理賠金的內容等本案犯罪分工情節，顯然為集團性詐欺取財犯罪。

楊閔庭與同案被告張玉真間究竟有無犯意聯絡，及其等就保險理賠的協議內容等本案重要犯罪事實，都有待檢察官詳為調查。若楊為減免刑責或迴護其他共犯，就本案尚待調查的事項，

與母親張玉真進行勾串，顯有使本案偵查陷於晦暗的高度可能性，有事實足認被告有勾串共犯之虞。

衡量本案犯罪對社會秩序的危害甚鉅、羈押對被告人身自由、防禦權的限制及確保司法權的有效行使，足認有羈押和禁止接見通信的必要，諭知2人羈押禁見。 ＊

(中時 )