東野圭吾神作日劇化 龜梨和也封印偶像包袱

本田翼首度演出母親角色。KKTV提供

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時報周刊
佐藤隆太演出因殺人罪入獄的哥哥武貴剛志。KKTV提供

在日銷售超過250萬冊、日本推理小說大師東野圭吾的作品《信》，繼電影與舞台劇之後，即將再登小螢幕，由東京電視台推出特別劇《東野圭吾 信》，並且請來龜梨和也、本田翼、佐藤隆太、中村倫也、廣瀨愛麗絲等人主演，這是龜梨和也首度演出東野圭吾的作品，在劇中飾演殺人犯的弟弟，也是他從未嘗試過的角色。

拍攝時導演要求龜梨「封印偶像包袱」、「刻意不整理頭髮」，甚至要能「臉上沒有太明顯的表情，但要連心跳聲都可以傳遞情緒」，高難度的要求讓他直言「超有挑戰」，也希望自己的演出也可以帶給觀眾很多回饋。

東野圭吾的作品每每傳出要電影化或日劇化時，都會引起觀眾熱烈的期待，東野圭吾表示：「《信》是我自己在尋找答案時撰寫的作品， 我相信龜梨也會透過表演找到答案。」本田翼演出龜梨和也的妻子「白石由實子」，這是她首度演出母親的角色，本田翼坦言很煩惱，像是「劇中6歲的女兒跌倒時、媽媽應該會是什麼反應？」令她傷透腦筋。在拍攝現場她也花很多時間跟飾演她女兒的演員相處，建立兩人的信賴關係，希望能更完美的呈現一個母親的樣子。

《東野圭吾 信》描述因工作受傷而失業的哥哥武島剛志(佐藤隆太飾)，為了籌措弟弟武島直貴(龜梨和也飾)的大學學費，鋌而走險潛入豪宅行竊，卻因失手殺了屋主而入獄，跟弟弟只靠每月的一封信聯繫，直貴則因為哥哥入獄而飽受社會上各種歧視眼光與差別待遇，求職碰壁、歌手夢碎，戀愛也無疾而終，對他而言，哥哥殺人入獄帶來的是無止境的噩運，《手紙》KKTV 12/20台灣全網首播。

(時報周刊)

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