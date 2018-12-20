梅花時到自然香 新中橫「踏雪尋梅」賞梅季23日登場

南投縣信義鄉「踏雪尋梅」賞梅季暖身記者會，以「梅子泡菜DIY」開場，教民眾用最簡單的方式製作好吃的泡菜，協助梅農與菜農行銷。（沈揮勝攝）

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信義鄉的梅樹此刻大多還是含苞中，花期預估以元旦起前2周較佳；梅子夢工廠園區中，有一、兩棵開得較早，枝椏上已綻出不少花朵。（沈揮勝攝）
多數含苞待放，少數植株綻出花朵。（沈揮勝攝）
「踏雪尋梅」賞梅季暖身記者會，布農族八部合音空靈莊嚴。（沈揮勝攝）
信義鄉梅子夢工廠發表典藏級名醇，戊戌裝瓶，「窖藏狂野」。（沈揮勝攝）（飲酒過量有礙健康）

信義鄉「踏雪尋梅」賞梅季，將於23日在梅子夢工廠開鑼；1月6日主題日移師柳家梅園，舉辦「夫妻揹負」競賽，冠軍夫妻以被背者體重公斤數為基準，獎賞相等瓶數的「馬拉桑」系列名醇。20日暖身記者會，主辦單位以「梅子泡菜DIY」開場，為青梅與高麗菜推薦代言！

信義鄉農會總幹事黃志輝表示，「梅須遜雪三分白、雪卻輸梅一段香」，每年國曆歲末、年初，信義鄉雪梅爭輝，吸引大量賞梅遊客，也同時活絡新中橫沿線的產業經濟。

信義鄉主產青梅，並有不少農友栽培高冷蔬菜，尤以高麗菜品質好、受歡迎，因此邀請家政班名廚劉家岑等，以梅子佐料搭配高麗菜，教大家DIY梅子泡菜，同時協助農民行銷青梅與蔬菜，一舉兩得。

黃志輝指出，「踏雪尋梅」系列活動，今年已邁入第19個年頭；回顧開辦之初，原定位為新中橫沿線村落之區域性賞梅行程，後因縣長林明溱重視幫忙，擴大為現況規模。

信義鄉主要賞梅區包括牛稠坑、烏松崙、風櫃斗等，以及近幾年才曝光的土場梅區；此外，同富村外坪頂也頗值一遊。按黃志輝預估，精華期在明年的1月前2周，花季可望開到1月底或2月初。

信義鄉梅子夢工廠招牌烈酒「狂野」，自2011年榮膺德國國際烈酒評鑑（ISW）金獎以後，往後獲獎無數。這次踏雪尋梅活動，特別發表當年ISW金獎原酒，繼續留存酒窖延續熟成的10年「窖藏狂野」，頗受矚目。

（飲酒過量有礙健康）

(中時 )

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