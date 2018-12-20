耐震係數不足 清水國小育英樓動土重建

2018年12月20日 18:02 中時 陳淑娥

清水國小校舍育英樓將進行重建，副市長林依瑩（左四）、立法院副院長蔡其昌（中）、市議員楊典忠（右四）等人祈求工程順利。（陳淑娥攝）

清水國小校舍育英樓將進行重建，副市長林依瑩（左四）、立法院副院長蔡其昌（右四）等參加動土典禮。（陳淑娥攝）

清水國小校舍育英樓因耐震係數不足，為加強校園安全將進行重建。（陳淑娥攝）

古色古香的百年老校清水國小，是全台第一所古蹟學校，教學大樓育英樓因耐震係數不足，為加強校園安全將進行重建，20日舉行動土典禮，總經費高達近1.6億元，預計2021年9月完工。

清水國小校舍動土儀式由台中市副市長林依瑩主持，身為清水國小校友的立法院副院長蔡其昌、市議員楊典忠等人到場見證，共同祈求工程順利。

林依瑩指出，清水國小是一所現代跟古蹟融合的特色小學，市長林佳龍積極推動山海屯教育建設，也感謝蔡副院長爭取到1億多元經費，期盼老師及小朋友繼續努力，再創下一個百年。

蔡其昌表示，能夠與校友及地方士紳、民代共同替母校爭取龐大經費，將育英樓拆除重建為「尚美樓」，是對母校最好的回饋。他說，每次回來母校都有不一樣的感動，現場以「回鄉偶書」勉勵學弟妹，未來這裡可能會出現總統、行政院長、立法院長，

教育局指出，育英樓教室耐震係數不足，有使用安全上疑慮將辦理重建，由教育部補助經費1億2731萬3600元，市府籌編工程經費3182萬8,400元，共計1億5914萬2000元，預計2021年9月完工。新建校舍將規劃35間教室，整體規劃與設計打破學習框架，藉由光影變化、視覺差異及空間縮放，藉以提升學習情境與能量。

(中時 )