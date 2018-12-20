他研習營不缺席 他用書面說服評審 清中2生錄取名校

2018年12月20日 18:05 中時 陳淑娥

大學多元管道入學，特殊選才陸續放榜中，台中市清水高中陳予禮熱愛地球科學，完備的資料讓他在書面審查就過關，完全不用面試，順利上台灣師範大學地球科學系。陳伯睿因對機器人情有獨鍾，走遍全台程式研習營，優異表現錄取交通大學百川學士學位學程。

陳予禮高中時對地球科學產生濃厚學習興趣，更獲得該科學期成績達滿分的傑出表現，由於擔任小老師，總能解決同學的疑難雜症；他參加台師大特殊選才「獅子座計畫」招生，由於書面資料完備，第1關就深獲評審教授青睞，陳予禮說，一開始未接獲面試通知，以為落榜了，沒想到自己竟能以「書面」說服評審！

陳伯睿表示，國小時期因接觸到樂高機器人，進而愛上機器人，國中時反而對寫程式產生濃厚興趣，當時只能自學，高中後興趣不減，開始參與大大小小的機器人程式研習營，可以說是跑遍全台。對外則積極參加競賽，包括RoboCupJunior Taiwan Open 世界盃青少年機器人台灣公開賽、青少年機器人世界盃澳洲公開賽、國際奧林匹亞機器人大賽台中市校際盃等，成績十分優異。

清水高中黃偉立校長表示，陳予禮及陳伯睿在大學特殊選才中表現優異，分別錄取師範大學地球科學系及交通大學百川學士學位學程，兩位同學雖得知已有理想中學校可讀，但仍堅持參加學校模考，與同學一起完成學習，這種態度值得肯定。

(中時 )