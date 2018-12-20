不能只看陸客 台灣觀光客成長主力靠這3國給力

2018年12月20日 17:23 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

韓國瑜當選高雄市長，對岸已表達支持之意，陸客團來台預期將回溫，陷入困境的觀光產業無不翹首盼望陸客市場回春。不過，觀光數據卻顯示，陸客團來台人數下滑之際，成長主力國家也悄悄產生變化，其中東南亞三國成為不可忽視的觀光新支撐力量。

天下雜誌報導，從觀光局所發布數據分析，如果要讓台北成為更國際化都市，耕耘東南亞國家勢不可少。Euromonitor調查顯示，觀光客最愛的亞洲城市，香港、曼谷和新加坡列名前3名，台北僅排名第10名，顯見仍有極大成長空間。

除了台北，台灣整體觀光又有何新變化？觀光局幾項數字透出端倪，外國旅客在9年內成長翻轉1.7倍，但在2014年後便趨緩。從2018年1到10月外國造訪人次前10大來源國觀察，中國大陸、日本和香港占超過一半比例，但成長動能有限，反是東南亞國家表現亮眼。

2016年蔡英文政府上台後，兩岸交流停滯，因此力推新南向政策，招徠更多東南亞觀光客。今年1到10月，東南亞新興訪客有大幅躍升之勢，其中越南達42萬人次，菲律賓34萬人次，泰國達25萬人次，三國來台人次已逾百萬。

若以2017年外國造訪人次前10大來源國成長率來看，越南、菲律賓、泰國名列前三，即使到2018年仍以這三國來客成長最快，僅泰國和菲律賓的排名互易。

對於越南、菲律賓、泰國成為台灣觀光成長主力，網友提供不同見解。有人指出，「不會是把來台灣工作的人也算在內吧」，「會不會來的愈多，帶錢出國的愈多？」「跟台灣經常找外勞的國家相同，大概是巧合吧」。

(中時電子報)