自助行李託運只需2分鐘 桃園機場出國更便利

2018年12月20日 17:57 中時 陳麒全

桃園機場第二航廈出境大廳的自助行李託運專區全部共設置了26座自助行李託運機台（南、北各設置13座）20日舉行正式啟用記者會。（陳麒全攝）

桃園機場第二航廈出境大廳的自助行李託運專區全部共設置了26座自助行李託運機台（南、北各設置13座）20日舉行正式啟用記者會。（陳麒全攝）

桃園機場第二航廈出境大廳的自助行李託運專區全部共設置了26座自助行李託運機台（南、北各設置13座）20日舉行正式啟用記者會。（陳麒全攝）

旅客報到使用自助行李託運僅需1至2分鐘，遠較傳統人工託運的3至5分鐘更快、更省時，可有效減少人工服務櫃檯負荷，也可紓解出境大廳尖峰時刻報到人潮。（陳麒全攝）

旅客報到使用自助行李託運僅需1至2分鐘，遠較傳統人工託運的3至5分鐘更快、更省時，可有效減少人工服務櫃檯負荷，也可紓解出境大廳尖峰時刻報到人潮。（陳麒全攝）

旅客報到使用自助行李託運僅需1至2分鐘，遠較傳統人工託運的3至5分鐘更快、更省時，可有效減少人工服務櫃檯負荷，也可紓解出境大廳尖峰時刻報到人潮。（陳麒全攝）

桃園國際機場持續邁向標竿機場智慧化、自動化目標，優化旅客報到速率並強化服務品質，20日正式啟用第二航廈3樓出境大廳南側第16、17號的自助行李託運櫃檯專區，連同使用中的北側第10、11號自助行李託運櫃檯專區，預計初期每天將可處理超過1800件自助託運行李，未來每天更可消化6000件以上的自助託運行李，大幅提升旅客報到通關效率。

桃園機場第二航廈出境大廳的自助行李託運專區全部共設置了26座自助行李託運機台（南、北各設置13座），目前由華航、長榮、華信、立榮4家航空公司提供自助行李託運服務，系統開放時間為每天上午05時到晚間23時（限當日航班起飛前1小時完成，隔夜航班目前無法使用），旅客要注意託運行李長寬不可超過現行標準尺寸（單件單邊長寬高總和不超過158公分或62吋），若設備自動偵測行李尺寸過大或超重，就必須改用人工服務櫃檯託運。

根據實際統計，旅客報到使用自助行李託運僅需1至2分鐘，遠較傳統人工託運的3至5分鐘更快、更省時，可有效減少人工服務櫃檯負荷，也可紓解出境大廳尖峰時刻報到人潮，而108年春節連續假期長達9天，還有多個連假，屆時民眾出國將可體驗科技帶來的省時與便利，也可以有更多時間好好享受桃園機場的各種貼心服務設施。

為推廣並鼓勵出境旅客體驗自助行李託運服務，即日起至109年1月8日止，旅客只要在桃園機場第二航廈自助行李託運專區櫃檯體驗自助行李託運設備，並拍照上傳臉書打卡，即可獲得精美禮品，每日限量300份，送完為止。而為達設備使用更好的效益，機場公司也將持續與其他航空公司研商加入提供自助行李託運服務，有效疏航廈出境大廳尖峰時段的報到人潮。

(中時 )