韓國瑜就職當晚睡哪？ 十全果菜市場儲藏室曝光

韓國瑜就職當晚會睡在十全果菜市場的這個房間。（圖／中評社）

友善列印
中時電子報

高雄市長當選人韓國瑜今（20）日公布小內閣名單，現任高雄市國稅局副局長洪東煒爆黑馬出任高雄市副市長。而韓國瑜也要兌現選前承諾，如當選高雄市長，必回果菜市場過夜。今（20）日韓國瑜就職當晚要睡的果菜市場寢室曝光，是高雄十全果菜市場一間儲藏室！

韓國瑜選前曾說，這輩子做過很多工作，包括從政當縣議員、立法委員，他覺得最快樂的工作就是賣菜。他以前當北農總經理，睡在市場裡面，拍賣市場的叫賣吆喝聲、貨車引擎聲，甚至渔市場還飄來漁蝦味道，他覺得是個充滿活力的地方，一直以當個賣菜郎為榮！

韓國瑜就職日當晚要睡在高雄十全果菜市場過夜，根據《中評網》報導，市場總經理李榮宗這幾日忙著安排住宿地點，想讓韓市長一夜好眠，今日果菜市場的寢室曝光，就是十全果菜市場一間儲藏室！

韓國瑜曾在直播節目上表示，就職後第一個夜晚會回到果菜市場睡覺，他預告12月25日預計晚間9點就寢，凌晨3點起床到菜市場內跟攤商打招呼，瞭解蔬果運銷情況。曾任台北農產運銷公司總經理的韓國瑜夜宿果菜市場被外界解讀接地氣，是君子不忘本的表現。

在十全果菜市場賣水果33年的攤商戴崇恩向中評社表示，韓國瑜這樣很親民，覺得很好！他選前講過的話從第一個夜晚開始落實，大家會對他的施政信用更具信心。戴崇恩說，果菜市場面臨停車場太少的問題，很多老客戶、攤商都在流失，希望韓國瑜上任後能集思廣益協助市場解決問題，把人流重新帶回來。

(中時電子報)

5.39億遷建新化果菜市場 今正式… 黨產會盯上華興育幼院資產 網痛…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。