韓國瑜就職當晚睡哪？ 十全果菜市場儲藏室曝光

2018年12月20日 17:31 中時電子報 丁世傑

高雄市長當選人韓國瑜今（20）日公布小內閣名單，現任高雄市國稅局副局長洪東煒爆黑馬出任高雄市副市長。而韓國瑜也要兌現選前承諾，如當選高雄市長，必回果菜市場過夜。今（20）日韓國瑜就職當晚要睡的果菜市場寢室曝光，是高雄十全果菜市場一間儲藏室！

韓國瑜選前曾說，這輩子做過很多工作，包括從政當縣議員、立法委員，他覺得最快樂的工作就是賣菜。他以前當北農總經理，睡在市場裡面，拍賣市場的叫賣吆喝聲、貨車引擎聲，甚至渔市場還飄來漁蝦味道，他覺得是個充滿活力的地方，一直以當個賣菜郎為榮！

韓國瑜就職日當晚要睡在高雄十全果菜市場過夜，根據《中評網》報導，市場總經理李榮宗這幾日忙著安排住宿地點，想讓韓市長一夜好眠，今日果菜市場的寢室曝光，就是十全果菜市場一間儲藏室！

韓國瑜曾在直播節目上表示，就職後第一個夜晚會回到果菜市場睡覺，他預告12月25日預計晚間9點就寢，凌晨3點起床到菜市場內跟攤商打招呼，瞭解蔬果運銷情況。曾任台北農產運銷公司總經理的韓國瑜夜宿果菜市場被外界解讀接地氣，是君子不忘本的表現。

在十全果菜市場賣水果33年的攤商戴崇恩向中評社表示，韓國瑜這樣很親民，覺得很好！他選前講過的話從第一個夜晚開始落實，大家會對他的施政信用更具信心。戴崇恩說，果菜市場面臨停車場太少的問題，很多老客戶、攤商都在流失，希望韓國瑜上任後能集思廣益協助市場解決問題，把人流重新帶回來。

(中時電子報)