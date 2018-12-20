川普簽署《西藏旅行對等法》，陸外交部用四個「嚴重」定性

2018年12月20日 17:38 中時 藍孝威

美國總統川普週三簽署《西藏旅行對等法》，使其正式成為法律，該法案旨在反擊大陸嚴格限制包括美國在內的外國人進入西藏。對此，大陸外交部發言人華春瑩20日回應，大陸堅決反對該法案的簽署，如美方將該法案付諸實施，將對「兩國在重要領域的溝通合作造成嚴重損害」。

根據法案的要求，大陸政府必須允許美國記者、外交官和遊客不受限制地前往西藏；美國國務卿每年必須向國會遞交報告，指證涉及相關限制政策的大陸官員，這些官員將被限制進入美國。

對此，華春瑩20日在大陸外交部例行記者會上回應，陸方對美國執意簽署美國會通過的《西藏旅行對等法》表示堅決反對，該法案嚴重違反國際關係基本準則，粗暴干涉大陸內政，向「藏獨」分子發出嚴重的錯誤信號，對陸美交流合作具有嚴重危害性。

華春瑩表示，西藏和其他四省藏區對各國人士是開放的，2015年來，僅美國訪藏人員就達4萬人次。考慮到當地氣候和地理條件因素，依法依規對外國人員進藏採取一定管理措施完全必要，無可厚非。美方有關法案對大陸的指責罔顧事實，充滿偏見，陸方對此決不能接受。

華春瑩強調，如果美方將該法案付諸實施，必將給兩國關係和兩國在重要領域的溝通合作造成嚴重損害。陸方必將採取有力措施，堅決維護自身利益。

華春瑩說，「中國改革開放大門只會越來越大，西藏也會越來越開放，中方歡迎更多外國人士到中國西藏地區訪問，這一政策不會改變，但前提是必須遵守中國法律和相關規定，履行必要手續。我們敦促美方認清涉藏問題的高度敏感性，停止用涉藏問題干涉中國內政，不得將該法付諸實施，否則由此產生的後果只能由美方負完全責任」。

(中時 )