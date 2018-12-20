吳奇隆終於當爹 前妻昔吐離婚主因「不想再為他...」

2018年12月20日 17:41 中時電子報 蔡曉婷

馬雅舒和外籍老公育有一兒一女。（圖／翻攝自馬雅舒_yaya微博）

吳奇隆3年前與劉詩詩甜蜜完婚，稍早吳奇隆激動發表「官宣」，承認家中將迎來新成員，48歲的吳奇隆終於要在明年5月首度當爸，而他前一段與大陸女星馬雅舒的婚姻當年也引發網友議論，關於離婚主因，去年馬雅舒上節目才首度鬆口：「我不想再為他做任何事，他對我也是如此」。

馬雅舒2009年與吳奇隆結束3年婚姻，兩人未育有小孩，隔年馬雅舒再婚嫁給外籍男友James，3年後生下女兒米亞，2015年再添一子艾登，去年馬雅舒上《媽媽是超人2》，被13歲繼女直問：「為什麼離開妳前夫？」馬雅舒先是臉一歪、仰天苦笑，之後才誠實道出原由。

馬雅舒說：「我想妳應該也在網上看過一些我的新聞」，繼女便回：「沒有，我沒看過」，馬雅舒再表示：「這樣說吧！我現在可以為妳爸爸而死，不僅現在，以後依然可以，我相信他也和我一樣。但當我和我前夫在那段時間，我們失去了那種感覺，我們沒有了感覺，我不想再為他做任何事，他對我也是如此」。

繼女之後又問：「妳和我爸爸關係的開始，是在他和我媽媽離婚之前，還是之後？」一旁的James隨即喊：「Oh my god」，馬雅舒說：「當我認識妳爸爸時，他已經和妳媽媽分開了」，James則回：「沒錯，那時我和她媽媽就已經分開了」，替馬雅舒澄清絕不是小三。

(中時電子報)