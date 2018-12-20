MLB》專欄作家提3原因 哈波比馬恰多適合洋基

2018年12月20日 17:42 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

到底是哈波（Bryce Harper）比較適合洋基隊？還是馬恰多（Manny Machado）呢？當外界大多認為洋基與馬恰多較情投意合時，《紐約郵報》棒球專欄作家大衛歐夫（Ken Davidoff）則提出3點原因，認為哈波更適合洋基。

洋基陣中目前有6位外野手，恐怕沒有外野手哈波的容身之處，另外，洋基主力游擊手桂格瑞斯（Didi Gregorius）因為動刀，明年6月才能復出，加上桂格瑞斯明年球季結束就是自由球員，一般認為，洋基應該會尋求游擊手馬恰多的加盟，而非哈波。

不過大衛歐夫卻有不同想法，首先，他認為，洋基打線右打者過多，左打哈波進入洋基，可平衡球隊打線，第二，明年桂格瑞斯若傷癒歸隊，三游陣容若加上馬恰多則會太過擁擠。若哈波加入洋基，賈吉(Aaron Judge)、哈波可分擔外野角落，史坦頓任指定打擊，賈登納(Brett Gardner)則是最棒的板凳球員。

此外，大衛歐夫更提到哈波與馬恰多的心理狀況，他認爲，哈波從16歲就已開始為大聯盟生涯做準備，他知道被討厭的感覺，也能接受被放大檢視，他可以坦然面對成為球星的利弊，相較今年季後賽惹出不少風波的馬恰多，哈波的特質更適合待在紐約打球。

最後，大衛歐夫也提出錯過馬恰多的內野補強方案，他建議洋基可以找來小熊隊墨菲(Daniel Murphy)擔任二壘手，或是尋求教士隊蓋爾維斯（Freddy Galvis）加盟鎮守游擊，托瑞斯(Gleyber Torres)則擔任空出的內野守位。

(中時電子報)