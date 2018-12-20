黨產會盯上華興育幼院資產 網痛罵連孤兒院都不放過

2018年12月20日 17:43 中時電子報 邱珮畇

由前第一夫人蔣宋美齡創辦的華興育幼院，被黨產會認定為婦聯會隨附組織，是「國民黨附隨組織的附隨組織」，未來擬舉行聽證會，禁止華興育幼院處分財產，並將其最大一筆24億元特種基金收歸國有。網友痛罵黨產會「不要臉」、「沒人性」、「連孤兒院都要搞」。

以追討國民黨黨產為最重要目的的行政院不當黨產處理委員會(黨產會)，今年8月將預算書送達立法院，今年度共編列5290萬預算，其中人事費用3068萬9000元；另編列約46萬元赴歐考察，預計派遣3人到東歐各國國會、德國聯邦議院及聯邦政府財政部考察7天。以25人的預算員額計算，黨產會平均每人年薪122萬7560元。

黨產會最新目標盯上收容孤兒的華興育幼院，認定其為婦聯會的隨附組織，因此是「國民黨附隨組織的附隨組織」，也等同於附隨組織。未來擬舉行聽證會，禁止華興育幼院處分財產，並將其最大一筆24億元特種基金收歸國有。

華興育幼院由前第一夫人蔣宋美齡創建，網站公布收容條件與對象，依據修訂後的「華興育幼院組織章程」及「華興育幼院院童入院暨離院辦法」，院童收容量為36名，年齡為6-12歲之兒童，條件為：因公殉職之軍警遺孤、低收入戶子女、全孤兒童（無人撫養者）、災害急難需緊急安置者，經審查通過後，得以入院安置，接受免費教養照顧。

黨產會盯上華興育幼院消息傳出後，網友紛紛氣憤痛罵「收了黨產變民進黨私產與家產」、「抄家的概念」、「怎麼會想要就可以凍結？」、「孤兒院也要搞...趕羚羊」、「2個公公抵一個吳音寧,鬥爭罵人領高薪真好.」、「比強盜還沒有品」、「以後所有選舉，都不投民進黨，太可惡了。」、「難道全台只有國民黨有黨產嗎？民進黨的呢?」、「真的好不要臉」、「畜牲，連育幼院也不放過，真的不是人」、「看來小英剩下的任期，只想運作促轉會和黨產會了」、「連幼兒園都不放過，這是寧願錯殺也不放手的意思～～～太狠太毒辣了！！」、「照這個情形…繼續下去的話…您、我的錢財…早晚會被盯上！」

(中時電子報)