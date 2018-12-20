申請環教場所認證被駁回 台塑說話了

2018年12月20日 17:59 中時 廖德修

麥寮工業港也有申請環教場所認證。（廖德修攝）

六輕園區行政大樓常接待前來參訪的團體和學校。（廖德修攝）

環保署於今（20）日駁回《台塑企業麥寮工業園區環境教育設施場所認證》申請案，台塑發布新聞稿表示，審查委員在會議中指陳的狀況並非事實，台塑對於審查結果雖深感遺憾，仍將持續推動環境教育，並深化與民眾相互溝通。

台塑表示，有審查委員指出，阿媽公園裡的動植物有許多外來種，不適合做為環境教育設施場所。也有委員認為台塑不是在做環境教育，而是在做公關。台塑除了據實澄清，也再次強調推動環境教育的初衷。

台塑說，阿媽公園係以台灣欒樹、茄苳樹、苦楝、黃槿、水黃皮、海檬果及草海桐等原生樹種為主，審查委員提到的馬櫻丹及銀合歡均屬早期由荷蘭人引進台灣的歸化種，並非園區刻意引進，且僅佔少數。

台塑認為自己一貫秉持經濟發展與環境保護兼籌並顧的理念，然現今社會對石化業的印象，依然停留在數十年前高耗水、高耗能、高汙染的觀念，進而反對多項開發計畫，導致國家重大建設停滯不前、社會紛爭頻頻，這也是台塑所憂心的。

台塑企業自2015年起，全面開放麥寮工業園區廣邀各界參訪與大眾溝通，2018年1至10月參訪人數達13020人。適逢雲林縣政府邀請台塑推動環境教育場所認證，台塑理解並發覺，這可讓艱深的環境數據化為淺顯的科普知識，且能透過互動，一起省思經濟發展與環境保護平衡的意義與具體作法。基於此，台塑有高度意願及決心推動環境教育。

麥寮園區兼具工業汙染防制及環保生態的多元特性，可做為全台面積最大、資源最豐富的環教場所，台塑有意願、資源為台灣環境教育貢獻心力。獲知本申請案遭環保署駁回，雖深感遺憾但仍不改初衷，將持續推動環境教育，深化與民眾相互溝通。

(中時 )