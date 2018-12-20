UBA》拚到最後一刻 政大要打出態度

2018年12月20日 17:45 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

107學年UBA大專籃球聯賽公開男生組第一級預賽第三階段，今天在政治大學、台灣科技大學兩地開打，地主政大迎來主場首戰，上半場就落後達雙位數，最終62：77飲恨國立體育大學。

去年成軍的政大男籃，今天主場第一戰吸引許多學生、校友進場支持，儘管無法留住勝利，教頭陳子威仍鼓勵球員，「輸一場不是壞事，而我們這階段4場比賽要面對的對手都不好打，今天就算落後仍拚到最後一刻，球員很努力了。」

政大上階段賽事張鎮衙、洪楷傑兩位球員先後扭傷腳踝，為了保護球員運動生涯，陳子威這階段預計讓兩人休息，「希望他們這周調好狀況，如果球隊順利拚進8強，在歸隊一起努力，也希望趁這個機會有更多人可以挺身而出，讓球隊有更多可用之兵。」

此役政大隊長田浩、來自塞內加爾的聶歐瑪在場上輕微受傷，所幸並無大礙，後來也回到場上續戰，田浩本戰攻下全隊最高16分，賽後表示：「左膝被撞到，當下沒感覺想說沒事，後來出力時有點痛，不過還能撐住。」

主場出賽，田浩坦言壓力大，很可惜結局不是大家期望的勝利，但是本周面對的4支勁旅可能會是本季最後4強，就盡量做好教練交代的工作，打出政大男籃應有的態度。

國體關達祐指揮隊友走位。(大專體總提供)

國立體大後衛關達祐此役貢獻13分、4籃板、4助攻、3抄截，表示這階段希望球隊能把勝場數和團隊氣氛往上拉，為往後賽程累積更多能量，談到最近不少人覺得他看起來變瘦了，他笑說：「其實跟高中比起來沒有變瘦，是現在球隊重訓做的多，體態看起來比較結實，體重到沒有變太多，甚至還胖了1公斤呢！」

(中時電子報)