卸任前不忘建設 北港鎮長會勘河川地、新商圈工程

北港鎮長張勝智卸任前不忘建設，會勘北港溪魅力河段工程。（張朝欣攝）

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北港鎮長張勝智卸任前不忘建設，20日邀水利署會勘北港溪魅力河段工程，以及參加星巴克咖啡、肯德基速食店動土典禮，強調任內4年爭取30餘億元建設經費，即使不在其位也不忘初衷，會繼續奉獻一己之力繁榮家鄉。

已數十年未經整頓的北港溪北港鎮段，經北港鎮公所向水利署爭取「北港溪魅力河段環境營造」工程，今年7月舉行動土典禮，總工程費達1億2600萬元，將打造高灘地成為北港鎮後花園。

北港鎮長張勝智說，此計畫包括魅力河段工程9800萬、越堤道路工程2800萬，範圍為北港大橋至女兒橋的高灘地，工期約360天，完工後將構成1個完整的遊憩休閒圈，為監督工程進度，20日與立委蘇治芬、5河局局長陳中憲到現場會勘。

張勝智當天也到北港第2停車場參加星巴克、肯德基動土典禮，他表示北港鎮第2停車場已有20餘年歷史，啟用後因使用率低閒置多年，去年鎮公所與國有財產局共同完成第2停車場土地標售。

第2停車場土地由民間企業取得後，看好大北港生活圈的消費能力，引進星巴克與肯德基，2棟建築外觀分別為教堂風格、雙掌合十造型，預計明年底前對外營業，每年將帶來上億元商機。

張勝智感嘆他全力為北港招商，但鎮長選舉時有人不斷抹黑造謠，說星巴克、肯德基進駐是假消息，如今正式動工破除謠言，雖然他無法連任繼續為鎮民服務，但看到北港新商業圈逐漸成形，相信大家都能感受到他的努力。

(中時 )

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