回饋超有感！萊爾富推點數折現金 折抵無上限

萊爾富推出「Hi點折現金」，每200點折抵1元現金，折抵無上限。（圖／業者提供）

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萊爾富即日開放Hi點折現，明年1月1日前還有加碼回饋，提供更有感的兌點新選擇。（圖／業者提供）
萊爾富表示會員於活動期間使用HiPay結帳，單筆消費或繳費滿50元，可再獲得百萬Hi點抽獎機會。（圖／業者提供）

萊爾富會員人數突破130萬人！為回饋消費者，萊爾富宣布，即日起率先推出「1元」亦能折抵的「Hi點折現金」會員服務，每200點可折抵1元現金，點數折抵無上限，讓會員累積的點數，不只可兌換Hi Café、集點商品與生活用品等，還能直接折抵消費金額，回饋更有感！

同時，即起至明年1月1日止，萊爾富還將推出「百萬會員千萬心意」會員專屬活動，包括消費滿額贈、10％點數回饋再抽百萬Hi點等優惠好康，積極展開「圈粉」大作戰。

萊爾富指出，去年推動數位轉型與會員經營，陸續推出「Hi-Life VIP」與「雲端超商」APP吸客，分別具有「集點」與「商品預售」兩大功能，帶動總會員人數已突破130萬，至今已贈送超過26億點。

其中「Hi-Life VIP」APP自今年4月將點數虛擬化，每1元消費即可累積1點Hi點，點數可兌換Hi Café、零食、鮮食、生活用品與超商集點商品等，其中，以Hi Café最廣受消費者喜愛，平均每月兌換10萬杯。

為讓消費者使用Hi點回饋更有感，萊爾富即日起再開放「Hi點折現金」，每200 Hi點能折抵1元現金，點數折抵無上限，同時，即日起至明年1月1日止，加碼回饋折抵點數的10% Hi點，提供更有感的兌點新選擇。

據萊爾富統計，會員消費總額較一般來客高出約20％，其平均消費金額約160元，至今每月成長30％，今年較去年成長2倍。為了擴大點數效益，萊爾富指出，未來還將攜手多家平台合作，Hi點亦能轉至其他平台，兌換各式商品或交換其他場域點數，提供消費者更多元的點數使用新選擇。

(工商 )

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