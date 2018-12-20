《中時晚間快報》無法保證不會開票到凌晨 綠委轟中選會檢討不及格

2018年12月20日 17:47 中時電子報 綜合報導

◎無法保證不會開票到凌晨 綠委轟中選會檢討不及格

中選會日前與地方選委會召開選務檢討會議，討論九合一選舉選務作業缺失。民進黨立委張宏陸今在質詢中選會代理主委陳朝建時，要求陳朝建保證下次選舉不會再開票到凌晨三點，但陳朝建僅回應「會盡最大努力」，讓張宏陸怒批中選會檢討「不及格」。

◎不顧陸方反對 川普簽署西藏旅行對等法

據白宮官網消息，當地時間19日，美國總統川普簽署了「西藏旅行對等法」，使之正式成為法律。該法旨在針對大陸「限制」包括美國人在內的外國人進入西藏而作出「反擊」，要求陸方允許美國記者、外交官和遊客不受限制地前往西藏。

◎暖冬遊全台都補助 觀光局允諾評估

觀光局18日宣佈擴大暖冬遊，但因方案獨漏台北、桃園、新竹三市，引發三地業者不滿，今（20）日立委在立院交通委員會上，提案要求觀光局將三市納入補助，全案已照案通過。交通部次長祁文中會後表示，交通部會再與觀光局開會檢討；觀光局副局長張錫聰則說，會朝立委提案方向討論。

◎劉詩詩懷孕5個多月 吳奇隆當準爸爸了

恭喜，劉詩詩懷孕啦！31歲的劉詩詩神隱近半年，推掉不少工作，懷孕消息甚囂塵上，是否真有懷孕喜訊？吳奇隆和劉詩詩身邊密友今（20日）鬆口證實，劉詩詩懷孕約5個多月，「有害喜孕吐，但還是很漂亮，精神很好，照常吃吃喝喝」。

(中時電子報)