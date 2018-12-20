《中時晚間快報》無法保證不會開票到凌晨 綠委轟中選會檢討不及格

中時晚間快報

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎無法保證不會開票到凌晨 綠委轟中選會檢討不及格

中選會日前與地方選委會召開選務檢討會議，討論九合一選舉選務作業缺失。民進黨立委張宏陸今在質詢中選會代理主委陳朝建時，要求陳朝建保證下次選舉不會再開票到凌晨三點，但陳朝建僅回應「會盡最大努力」，讓張宏陸怒批中選會檢討「不及格」。

◎不顧陸方反對 川普簽署西藏旅行對等法

據白宮官網消息，當地時間19日，美國總統川普簽署了「西藏旅行對等法」，使之正式成為法律。該法旨在針對大陸「限制」包括美國人在內的外國人進入西藏而作出「反擊」，要求陸方允許美國記者、外交官和遊客不受限制地前往西藏。

◎暖冬遊全台都補助 觀光局允諾評估

觀光局18日宣佈擴大暖冬遊，但因方案獨漏台北、桃園、新竹三市，引發三地業者不滿，今（20）日立委在立院交通委員會上，提案要求觀光局將三市納入補助，全案已照案通過。交通部次長祁文中會後表示，交通部會再與觀光局開會檢討；觀光局副局長張錫聰則說，會朝立委提案方向討論。

◎劉詩詩懷孕5個多月 吳奇隆當準爸爸了

恭喜，劉詩詩懷孕啦！31歲的劉詩詩神隱近半年，推掉不少工作，懷孕消息甚囂塵上，是否真有懷孕喜訊？吳奇隆和劉詩詩身邊密友今（20日）鬆口證實，劉詩詩懷孕約5個多月，「有害喜孕吐，但還是很漂亮，精神很好，照常吃吃喝喝」。

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！
更多新聞請看中時電子報
卸任前不忘建設 北港鎮長會勘河… 下屆縣議會正副議長選舉變革 開…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。