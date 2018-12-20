國小男童遭霸凌脫衣褲　師竟笑著錄影「他假哭啦!」

2018年12月20日 18:09 中時電子報 柯毓庭

校園霸凌事件頻傳，但這國小老師竟加入霸凌學生的行列!ㄧ名網友PO出一段影片，表示ㄧ名國小男童被其他同學霸凌，而學校的男老師不僅沒有阻止，甚至加入霸凌男童的行列，出言傷害男童，讓他看不下去，只好發上網揭發老師的惡行。

ㄧ名網友在《Dcard》上貼上一段從社群軟體Instagram發佈的影片，表示「學生被這樣對待還不阻止，還有時間錄影，原來社會風氣越來越差，連老師也淪陷了」。第一段影片只見ㄧ名理著小平頭的國小男童因被其他同學拿飛盤砸，縮著肩膀邊閃躲邊哭，更舉起右手擦掉眼淚，但國小男老師竟在一旁與同學嬉鬧，更出言中傷男童「他假哭啦、愛演戲」。

第二段影片中，同學們變本加厲，圍著坐在遊樂區地板上遭霸凌的男童，試圖掀開男童的衣服並扯掉他的褲子，男老師見狀雖上前阻止，卻僅語帶戲謔的表示「不行脫他褲子、不可以」，而霸凌的同學也完全沒有停止。

校方稍早在臉書做出回應。(翻攝自臉書)

涉及此事的國小男教師在事件曝光後，在臉書道歉。(翻攝自臉書)

有其他家長在臉書上聲援該名國小男老師。(翻攝自臉書)

影片一曝光便立即引起網友撻伐，有人表示「這是霸凌欸!」、「完全無法接受!」，更有人擔心遭霸凌的男童身心受創，直言「這孩子如果未來人格扭曲，變成未來社會犯案的人，這老師佔90%的責任」。

影片中引起爭議的老師在影片曝光後，在臉書道歉「我對自己沒有正確的引導，使得小朋友產生錯誤行為與缺乏同學愛這樣的失當表現感到抱歉。」並說明自己是第一年正式投身教育，對此職業很有熱忱，日後會更加注意自己的言行舉止。

該校亦有其他家長留言支持這名老師，表示「每天放學都可以聽到孩子在聊這位新上任的老師，就可以知道孩子們有多喜歡老師，希望大家不要單看影片就下這樣的結論，這樣太不公平了。」

男童就讀的學校則在稍早做出回應，表示「在清楚理解事情狀況後，已與該位老師進行對話了解，並指明失當部分，主任也帶該老師到班級，對全體小朋友說明事情的整個狀況並道歉。」學校並表示這位老師到校服務僅數月，卻已是大受歡迎的人氣老師，今日事件對他而言，是打擊也是學習，會持續關切他的課堂進行狀況，並給予輔導，學校並表示「網上群情激憤，學校方都很清楚，我們不姑息，但也不和稀泥，此事並非輕鬆喊一聲革職，事情就結束了。」

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