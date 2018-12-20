八里療養院耶誕「午」會 病友願望有洋蔥

2018年12月20日 18:15 中時 吳岳修

耶誕節即將到來，衛福部八里療養院20日邀請180位病友舉辦耶誕「午（舞）」會，由職能治療實習學生及治療師帶領180位病友大跳體能耶誔舞，病友們還精心打扮成聖誕樹、糜鹿等上舞台走秀，雖然動作緩慢生疏，但病友們無不全力以赴演出，留下最特別的聖誕佳節回憶。

八里療養院職能治療科主任張自強表示，聖誕節是一個溫馨、互動的美好節日，舉辦讓病友們一起參加的大型活動，不僅能讓他們感受到節日氣氛，透過跳舞及團康活動，也能讓他們有機會學習社交互動及展現自我，提高病友們的自已認同與成就感，對病情的治癒有很大的助益。

在全體治療師與職能治療實習學生巧思規畫下，20日的耶誕「午（舞）」會由180名病友一起許下聖誕願望，每個病友寫下了自已的願望，大多數病友的願望是希望自已盡早痊癒出院，但有些病友的願望裡卻藏著洋蔥，「希望爸爸媽媽來看我」、「我想回家睡我的床」等，字字句句透露著對家庭與親人的思念，也讓治療師們看了眼眶泛紅。

張自強說，有些病友因為病情及治療需求被迫與家人隔離，有些則是遭家人刻意疏遠，一年半載見不到一次面，每逢中秋節、聖誕節等特殊節日，就會喚起這些病友的思家情緒，其實在治療方法上，如果家人願意多把心思放在病友身上，在這些特殊節日中多來探望，甚至是帶病友回家過節，相信對病情會有很大助益。

住院病友阿進對於療養院舉辦耶誕「午」會，顯得非常開心與期待，他大聲表示「好棒、好高興」，還要記者去看他等下要表演的舞藝，手舞足蹈宛如小孩子般跑跳著離開；另名病友小芳也高興的說，想看看今年會不會有聖誕老公公驚喜出現，她想收到聖誕老公公的禮物。

(中時 )