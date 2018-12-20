感染腸病毒還帶小孩趴趴走 網友轟：媽媽太自私

2018年12月20日 17:59 中時電子報 陳煌祥

腸病毒對家中有小孩的家庭而言，都很小心防範，一旦不小心感染不僅要照顧又要全家消毒，而五歲以下小朋友更是重症高危險群，有位網友媽媽在《爆料公社》上PO文，發現有家長帶著正感染腸病毒的小孩到餐廳用餐，完全沒有防患意識，好心提醒對方「須隔離」還被臭臉，讓她氣的趕緊帶孩子離開現場，網友紛紛留言，「這媽媽真的很自私」、「好過份，本來就不能趴趴走阿，傳染力很強的」

原PO表示，「中午吃飯聽到對面桌的媽媽在和老闆抱怨他小孩被傳染腸病毒，（小孩、媽媽在吃飯）說她小孩是第5個，又有第六例被傳染之類的」

「老闆和小朋友說：這樣你可以休息一星期不用上課吔！」

「我突然回，你小孩腸病毒不是應該要在家隔離嗎？出來是會傳染給別的小朋友，頓時，媽媽臉臭的像大便」

原PO說，「我東西用塞的立馬走人，我怕病毒帶回小孩中獎！」原PO質疑「媽媽是不懂居家隔離的意思嗎？」同時也擔心，「我們坐很遠病毒會和我回家嗎？」

網友看完怒批，「沒知識的低能家長」、「好過份，本來就不能趴趴走阿，傳染力很強的」、「沒這種觀念的人就是保持著一種別人的小孩死不完的心態啊」、「有些家長明知道自己小孩有腸病毒還送去學校，做父母的真不知道在想什麼」、「我還碰過小孩得A流而且還在發燒中，媽媽帶出門去洗頭的勒」，也有網友表示，「這不是要通報衛生局嗎？」、「居家自己隔離聽不懂」

腸病毒症狀及照護。(衛生福利部疾管署)

國內腸病毒疫情仍在上升，衛福部疾管署表示，近期氣候雖逐漸轉冷，但腸病毒一年四季均有傳播風險，尤其嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，而大人感染腸病毒通常沒有明顯症狀，容易疏於防護而傳染給家中小孩，因此提醒大人工作返家則務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手，降低腸病毒傳播的機會。

(中時電子報)