打造海上狼群 俄新式核潛艇將採模組化結構

2018年12月20日 17:59 中時電子報 盧伯華

俄羅斯孔雀石設計局(Malakhit Marine Engineering Bureau)局長、核潛艦設計師弗拉基米爾•多羅費耶夫(Vladimir Dorofeev)表示，未來俄羅斯核潛艦將以模組化結構設計建造，以節約生產成本並加快造艦速度。即將進行建造的第5代核潛艦「哈士奇」(Husky)級也會以此方式建造。

衛星通訊社報導，多羅費耶夫接受《俄羅斯報》採訪時表示，多用途潛艦在配套設備方面實現模組化和通用化可以讓它們的使用大大簡化，因為不僅可以團體訂購備品（備件、工具和附件），潛艦整個生命週期的成本也會下降。

多羅費耶夫說，採用模組化方法設計建造未來核潛艦，是俄羅斯潛艦設計師的首要任務，未來的第5代核潛艦「哈士奇」也不例外。

多羅費耶夫表示，不僅是單獨的系統，潛艦上根據功能劃分的艙室，甚至潛艦的所有部件，都可以製成通用模組。假設它可以分為三部分：通用的艏端，通用的艉端，而中間部分可以根據不同的戰鬥載荷需要進行變形或替換。

有關第五代多用途核潛艦「哈士奇」的公開信息非常少。目前已知該潛艦將搭載2011年2月媒體首次提及的「鋯石」（Tsirkon）高超音速巡航導彈系統，其使用壽命將超過50年，還配備機器人技術裝置。

俄羅斯海軍負責武器裝備的副總司令維克托·布爾蘇克(Viktor Bursuk)曾表示，製「哈士奇」級核潛艦將被列入2018-2025年國家武器計畫。

(中時電子報)