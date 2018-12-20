蔡健雅自摸騷唱新歌 撞臉Jolin爆真相

2018年12月20日 17:58 中時 蔡琛儀

蔡健雅發片，10大男神錄影祝福。(環球提供)

蔡健雅到斯里蘭卡拍攝MV。(環球提供)

蔡健雅和斯里蘭卡孩童。(環球提供)

金曲歌后蔡健雅推出睽違三年的全新專輯《我要給世界最悠長的濕吻》，20日在北京舉辦發片記者會；其中新歌〈A La Folie〉由好友青峰填詞，歌名中文意思是「瘋狂的愛」，她稱此曲有點色色的，因此在唱腔詮釋上也特別「騷」，錄音時還摸自己身體醞釀情緒，她笑說：「這種東西就是要自己爽，自己享受就好，不用對外公開。」

蔡健雅此次專輯封面照嘟嘴皺眉扮鬼臉，被指撞臉好友蔡依林及楊丞琳，她對此笑說：「我沒有想過會有這麼一天。」但透露和Jolin的攝影師確實是同一人，「我以前拍照都要優雅，但我感覺我這幾年放鬆很多，變有點幼稚。」因此在拍照時突發奇想擠眉弄眼。

這張專輯也揮別過去她「都會情歌」形象，更加放輕鬆，「好像我在尋找遺失的童年、幼稚的蔡健雅，以前我不知道什麼是放鬆，現在學會逆長。 」從沒上過遊戲節目的她，甚至還考慮要上節目玩遊戲，也不排斥出外景。

除了整個人放鬆，蔡健雅對於感情也有了不同想法，認為「先要愛自己才能愛別人」，問起她現在的感情狀態，她僅表示很快樂，「你們自己去想，一切都有可能。」是否和數度分合的法籍甜點師前男友N度復合，她也未否認，笑說：「結婚和生小孩一定會公佈啦！」

專輯同名歌曲MV遠赴斯里蘭卡拍攝，看到當地小朋友玩耍、老人跳舞的場景讓她心情平靜不少；而團隊原本出發之前氣象預報每天都會下雨，到了當地卻是陽光普照，直到他們要離開才開始下雨，讓她覺得相當神奇。

(中時 )