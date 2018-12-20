大陸研究基因工程豬 可對抗豬瘟病毒

中國大陸吉林大學打算透過基因編輯，將豬隻改造成不怕豬瘟病毒。(圖/Tsekhmister )

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中時電子報

典型豬瘟病毒（CSFV）是豬中具有高度傳染性和致命性的疾病，每回爆發都導致巨大的牲畜損失。中國吉林大學的研究人員打算從源頭根治，對轉基因的豬進行了基因改造，使豬隻本身就具有抵抗病毒的能力，而且也這種特抗性也能傳遞給後代。

新阿特拉斯(New atlas)報導，典型豬瘟病毒具有高度傳染性，感染該病毒的豬通常會在幾週內死亡，北美，澳洲和歐洲大部分地區已經有廣泛接種典型豬瘟的疫苗，但是這仍然是畜牧業很大的災難，即使在接種率高的地區，偶爾也會爆發流行，一但染病就沒有什麼治療法。

吉林大學採取一種更有效的技術，以對抗病毒，就是「基因工程改造」。他們並非採用配種，而是採用基因剪刀( CRISPR / Cas9)來進行。吉林研究人員將具有抗病毒作用的小髮夾（small hairpin RNA，shRNA）殖入豬胎身身上。

為了測試成效，研究人員將豬分成實驗組與對照組，每個房間包含3隻基因編輯豬與3隻未編輯的對照豬，以及確定被感染病毒的豬，不久後，沒有基改的豬都染病了。儘管轉基因豬也被感染，但牠們的症狀卻比較不嚴重，並且血液中的病毒數量也低得多。

研究小組還證實，基改豬可以把這種抵抗力傳給後代，至少第一代可以。如果一切順利，該團隊表示，這項技術可以成為做為改良豬隻體質的方法，經過遺傳，可以永久性地使大量的豬後代們都能對抗豬瘟病毒。

這不是豬第一次成功進行基因工程改造的案例，去年，研究人員使用基因剪刀來製造沒有攜帶有害逆轉錄病毒的豬，這種豬可以成為人體器官移植的更安全的供體。另一個團隊則透過基因工程，培育出體重較少的豬仔，使牠們更不怕寒冷，而且體脂肪較低。

(中時電子報)

文章來源：Pigs genetically-engineered to resist deadly swine virus

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