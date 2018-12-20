不滿公投案說明內容 幸福盟訴請撤銷敗訴

台北高等行政法院。（圖／本報系資料照片，陳信翰攝）

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幸福盟理事長曾獻瑩，在今年「九合一」選舉綁公投案前，以第12案領銜人身分，向中選會提出全國性公民投票案，他不滿中選會發函說明提案合乎規定的文字說明內容，提行政訴訟要求撤銷和確認部分內容無效，台北高等行法院審理後，合議庭認為曾訴請撤銷或確認，不合法定要件，今(20)日判決駁回。

曾獻瑩今年2月9日，以公投第12案領銜人身分向中選會提出公投案後，4月間補正第12案公投主文為「你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？」

中選會受理後，認為該公投票提案合於規定，今年5月23日函文通知曾，並告知將進行下一階段函請戶政機關查對提案人的程序。但曾獻瑩認為函文說明欄第4點末段記載：「本公投案標的乃制修法律時法規形式之選擇，此一立法原則，是故本公投案即便通過，立法機關仍有義務制訂法律保障同性別二人結婚的權利，且另行制定特別法律亦不得違背保障同性別二人之婚姻自由及平等保護之意旨。」他認為說明欄內容使用「結婚」一詞，與他所提公投理由書用語不符，因此訴請撤銷和確認部分內容無效。

北高行審理認為，中選會就公投提案主文的理解或詮釋，並未變更公投提案的主文，也不影響公投案的成立與公民投票，因此認定有損害原告權利或法律上利益情形，故曾獻瑩訴請撤銷或確認，不合於撤銷訴訟與確認訴訟的法定要件，不能准許，判決駁回。本案可上訴。

(中時 )

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