迪麗熱巴＋仔仔 最高顏值仙俠劇《烈火如歌》必看亮點都在這

2018年12月20日 18:01 中時電子報 綜合報導

史上最高顏值的古裝仙俠劇來了！由迪麗熱巴、周渝民主演的《烈火如歌》近期即將在中天電視播出，該劇先前在網路平台播出時即造成轟動，成了當年度最快突破50億點擊的神級夯劇，到底有多好看？必看亮點一次告訴你！

亮點1、史上最高顏值男女主角

近來兩岸組合愈來愈夯，繼《三生三世十里桃花》楊冪攜手趙又廷打出叫好又叫座的一仗後，由楊冪所屬的嘉行傳媒力捧迪麗熱巴，與金鐘獎影帝周渝民搭檔演出《烈火如歌》消息一出，戲迷引頸期盼，男帥女美的完美組合，超高顏值絕對賞心悅目。

亮點2、奧斯卡級幕後團隊

還記得《三生三世十里桃花》如何虐得戲迷死去活來，重刷N遍被虐到痛徹心扉也甘願嗎？由嘉行傳媒、《三生三世十里桃花》團隊最新力作《烈火如歌》強勢來襲，《三生三世十里桃花》中表現亮眼的迪麗熱巴、張彬彬、劉芮麟、賴藝統統榜上有名，不只有《三生三世十里桃花》製作人高琛出手，還找來《一代宗師》造型設計張叔平打造絕美武俠裝扮，《花千骨》導演梁勝權也入列，精緻的華服、完美到位的武打動作、電影感十足的大氣場面、唯美浪漫的動人畫面，奧斯卡級的高規格製作團隊打造出不容忽視的《烈火如歌》。

亮點3、步步驚心編劇加持

還記得當年的《步步驚心》掀起的超高話題嗎？多年過去男女主角吳奇隆、劉詩詩仍舊幸福美滿到不行，現在還傳出有了愛的結晶，全都要感謝《步步驚心》的這位王牌編劇─墨寶非寶啊！除了《步步驚心》外，《何以笙簫默》也是出自他的手喔！相信看過這兩部戲的戲迷都知道，他的作品經常是「虐」死人不償命啊！但卻又還是忍不住跟著男女主角一路虐戀到最終，這一回王牌編劇墨寶非寶會賜給《烈火如歌》中的迪麗熱巴與周渝民一個完美HE（Heppy Ending）嗎？

亮點4、小仙狐變身武林俠女─迪麗熱巴

2018年最炙手可熱的金鷹視后迪麗熱巴，在《三生三世十里桃花》中飾演九尾紅狐白鳳九，俏皮可愛的癡情萌樣深受戲迷喜愛，這回在《烈火如歌》中擔起女主角重擔，定裝照一襲紅衣霸氣搶眼，她飾演烈火山莊大小姐烈如歌，雖單純善良但敢愛敢恨，性格鮮明更勝白鳳九。

亮點5、絕美俊俏公子雪駕到─周渝民

《烈火如歌》的男主角公子雪，一亮相便是一襲白衣，仙氣十足、武功過人，他既是皇帝敬重的「雪衣王」，又是城中酒樓的大老闆，還是縹緲派掌門人，深不可測的身分與背景，讓他總帶著神秘色彩，這樣一個絕美又俊俏的完美男主，由台灣觀眾最熟悉的周渝民（仔仔）飾演，氣質與角色完美結合，堪稱公子雪不二人選啊！

馬上就要迎接2019年了，今年古裝劇可以說是火熱到不行，一部接著一部把觀眾的胃口養得愈來愈大，但卻又愈看愈上癮！除了清宮劇，你還有更好的選擇。

(中時電子報)