八仙樂園不服停業令 行政法院：處分合理抗罰敗訴

造成多死傷的八仙樂園遭罰停業。（本報系資料照）

友善列印
中時

造成15死、471傷的八仙樂園塵爆案，出租場地的業者「八仙樂園育樂股份有限公司」，塵爆意外發生後，為交通部觀光局認為違反《發展觀光條例》的「未經核准分割出租觀光遊樂設施」看定，開罰5萬元（已確定），還命立即停止營業至所有調查釐清及缺失改善為止。八仙樂園育樂公司不服停業處分，循序提起行政爭訟，台北高等行政法院今(20)日審結，認為停業處分並無不當，判決駁回。

原本由八仙樂園育樂公司經營的「八仙海岸」樂園，2015年6月17日，由瑞博國際整合行銷有限公司承租八仙樂園後方的6、7、8遊樂區域，並將水池抽乾，供該公司在同年月27日舉辦「彩色派對」使用。但彩色派對活動期間，卻發生粉塵爆炸燃燒，造成15人死亡、358人重傷、113人輕傷。

觀光局調查後認為，八仙樂園育樂公司未經核准分割出租觀光遊樂設施，違反「觀光遊樂業管理規則」第23條第1項規定，依《發展觀光條例》第55條第3項規定，處分罰鍰5萬元，並依同條例規定，命八仙樂園育樂公司立即停止營業至所有調查釐清及缺失改善為止。

八仙樂園育樂公司，循序提起行政爭訟，罰款部分先判決確定，停業部分經發回更審，台北高等行政法院審理後，合議庭認為原處分採取發展觀光條例第54條第1項中段授權的規制手段，命立即停止營業至所有調查釐清及缺失改善為止，合於必要性及相當性，合乎法律規定，今(20)日判決駁回。可上訴。

(中時 )

不滿公投案說明內容 幸福盟訴請… 怕飲食不習慣 穆斯林夫婦攜帶牛…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。