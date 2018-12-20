八仙樂園不服停業令 行政法院：處分合理抗罰敗訴

2018年12月20日 18:06 中時 王己由

造成15死、471傷的八仙樂園塵爆案，出租場地的業者「八仙樂園育樂股份有限公司」，塵爆意外發生後，為交通部觀光局認為違反《發展觀光條例》的「未經核准分割出租觀光遊樂設施」看定，開罰5萬元（已確定），還命立即停止營業至所有調查釐清及缺失改善為止。八仙樂園育樂公司不服停業處分，循序提起行政爭訟，台北高等行政法院今(20)日審結，認為停業處分並無不當，判決駁回。

原本由八仙樂園育樂公司經營的「八仙海岸」樂園，2015年6月17日，由瑞博國際整合行銷有限公司承租八仙樂園後方的6、7、8遊樂區域，並將水池抽乾，供該公司在同年月27日舉辦「彩色派對」使用。但彩色派對活動期間，卻發生粉塵爆炸燃燒，造成15人死亡、358人重傷、113人輕傷。

觀光局調查後認為，八仙樂園育樂公司未經核准分割出租觀光遊樂設施，違反「觀光遊樂業管理規則」第23條第1項規定，依《發展觀光條例》第55條第3項規定，處分罰鍰5萬元，並依同條例規定，命八仙樂園育樂公司立即停止營業至所有調查釐清及缺失改善為止。

八仙樂園育樂公司，循序提起行政爭訟，罰款部分先判決確定，停業部分經發回更審，台北高等行政法院審理後，合議庭認為原處分採取發展觀光條例第54條第1項中段授權的規制手段，命立即停止營業至所有調查釐清及缺失改善為止，合於必要性及相當性，合乎法律規定，今(20)日判決駁回。可上訴。

(中時 )