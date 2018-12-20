《時來運轉》運彩報報 - 獨行俠對決快艇 首推大分

獨行俠中鋒諾威斯基(中)持球進攻。（美聯社資料照）

友善列印
中時電子報

達拉斯獨行俠本季目前戰績15勝14敗，以5成17的勝率排名西區第9，相較上季24勝58敗不到3成的勝率有十分顯著的成長，今年暑假獨行俠主要陣容補強只有1人，那就是來自斯洛維尼亞的天才球員唐西奇(Luka Doncic)，現年19歲的他已經打遍歐洲無敵手，曾帶領斯洛維尼亞拿到歐錦賽冠軍、領軍皇馬奪得西甲、歐洲籃球聯盟雙料冠軍，並獲得各種MVP，他的加入可以說是活化了獨行俠，球權的流動變得更為順暢，場均表現18.2分、6.7顆籃板、可望完美接班德國坦克諾威斯基(Dirk Nowitzki)。

洛杉磯快艇的戰績是17勝13敗，勝率有5成67目前位於西區第6，小前鋒哈里斯(Tobias Harris)以場均21.5分以及8.5顆籃板雙雙佔據球隊數據榜首位，球隊第二得分手來自義大利的賈里納里(Danilo Gallinari)也非省油的燈，6呎10吋(208公分)的身高搭配靈活的腳步與水準之上的外線能力，與上述哈里斯(6呎9吋、205公分)搭配成為聯盟最豪華的鋒線組合，快艇攻守節奏極快，場均得失分總和高達228.5分聯盟第4高，要成為聯盟頂尖，防守是他們目前最重要的課題。

獨行俠與快艇本週五(12/21)上午11:30將在洛杉磯史坦波中心交手，兩隊近況都不好，獨行俠近期遭遇3連敗、快艇則是4連敗，值得注意的是快艇近10場對戰有7場讓對手得分超過120，可見快艇最近在防守方面大有漏洞，週五之役首推大分！勝負方面，參考兩軍12月初的上一次交鋒，快艇籃下完全拿獨行俠小喬丹(DeAndre Jordan)沒轍，全場被他強摘了23個籃板，快艇若是找不到有效限制小喬丹的妙計恐怕很難取勝。

(中時電子報)

台灣運彩官網

UBA》拚到最後一刻 政大要打出態… 影》想要球員私物嗎？廖任磊義賣…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。