《時來運轉》運彩報報 - 獨行俠對決快艇 首推大分

2018年12月20日 18:04 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

達拉斯獨行俠本季目前戰績15勝14敗，以5成17的勝率排名西區第9，相較上季24勝58敗不到3成的勝率有十分顯著的成長，今年暑假獨行俠主要陣容補強只有1人，那就是來自斯洛維尼亞的天才球員唐西奇(Luka Doncic)，現年19歲的他已經打遍歐洲無敵手，曾帶領斯洛維尼亞拿到歐錦賽冠軍、領軍皇馬奪得西甲、歐洲籃球聯盟雙料冠軍，並獲得各種MVP，他的加入可以說是活化了獨行俠，球權的流動變得更為順暢，場均表現18.2分、6.7顆籃板、可望完美接班德國坦克諾威斯基(Dirk Nowitzki)。

洛杉磯快艇的戰績是17勝13敗，勝率有5成67目前位於西區第6，小前鋒哈里斯(Tobias Harris)以場均21.5分以及8.5顆籃板雙雙佔據球隊數據榜首位，球隊第二得分手來自義大利的賈里納里(Danilo Gallinari)也非省油的燈，6呎10吋(208公分)的身高搭配靈活的腳步與水準之上的外線能力，與上述哈里斯(6呎9吋、205公分)搭配成為聯盟最豪華的鋒線組合，快艇攻守節奏極快，場均得失分總和高達228.5分聯盟第4高，要成為聯盟頂尖，防守是他們目前最重要的課題。

獨行俠與快艇本週五(12/21)上午11:30將在洛杉磯史坦波中心交手，兩隊近況都不好，獨行俠近期遭遇3連敗、快艇則是4連敗，值得注意的是快艇近10場對戰有7場讓對手得分超過120，可見快艇最近在防守方面大有漏洞，週五之役首推大分！勝負方面，參考兩軍12月初的上一次交鋒，快艇籃下完全拿獨行俠小喬丹(DeAndre Jordan)沒轍，全場被他強摘了23個籃板，快艇若是找不到有效限制小喬丹的妙計恐怕很難取勝。

(中時電子報)