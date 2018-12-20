《時來運轉》運彩報報 - 閃電火焰 NHL至尊對決

2018年12月20日 18:11 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

本週五(12/21)10:00卡加利火焰將迎戰遠道而來的坦帕灣閃電，這場天王山之戰很可能是本季史坦利盃的前哨戰，雙方才華洋溢的鋒線也將同場一較高下。東部聯盟榜首閃電隊不僅在12月繳出8勝1敗的優異成績，碰上一級強隊如多倫多楓葉及科羅拉多雪崩也都以大分差輕取對手；本季在西部聯盟異軍突起的火焰隊也不遑多讓，上週交手納許維爾掠奪者時，在決勝節連進三球，以5:2擊退這支西部強權。

閃電隊本季主要攻擊數據如場均進球4.0、淨勝球數44都傲視聯盟，羽翼漸豐的庫切羅夫(Nikita Kucherov)、波因特(Brayden Point)都能提供源源不絕的火力支援。防守雖不若掠奪者或棕熊強勢，但整體防守效率仍優於聯盟平均。攻守兩端展現的能量也讓閃電戰績一路獨走。此外，閃電主力陣容中只有米勒(J.T. Miller)是上個賽季從紐約遊騎兵轉隊而來，其餘球員皆是經由閃電隊選秀養成。經過多年的磨合，閃電隊日漸成熟的球風，本季有機會衝擊隊史的第二座史坦利金盃。

火焰12-13球季將傳奇球星伊金拉(Jarome Iginla)交易至匹茲堡企鵝後，就如同受到詛咒，連續五個賽季都無法跨過季後賽第一輪。在後伊金拉時代，火焰隊將帶領球隊的重責大任交給高德若(Johnny Gaudreau)及蒙那(Sean Monahan)，兩人上季分別繳出生涯最佳的84分及64分。本季兩人成績依舊亮眼，搭配破繭而出的林德霍爾姆(Elias Lindholm)，組成西部聯盟最具威脅性的前場組合之一。季前太平洋區多半被認為是鯊魚隊或黃金騎士隊的天下，火焰的崛起也代表著太平洋區的版圖將重新劃分。

兩隊近兩季對戰，是不分軒輊的2勝2敗，其中有三場賽事開出「5.5大」。兩隊進攻效率都名列聯盟前五，此役估計仍是一場你來我往的飆分秀，加上本季兩隊賽事開出「5.5大」的機率分別是閃電66%、火焰51%，因此推薦投注「5.5大」。

閃電隊選擇讓搭配時間較長且經驗成熟的中生代鋒線史塔姆科斯(Steven Stamkos)、古爾德(Yanni Gourde)、帕拉特(Ondrej Palat)組成前場先發，庫切羅夫、波因特則埋伏在第二陣容，讓球隊火力最大化。這也是閃電隊本季在大部分賽事都能一路壓制對手的原因。而火焰隊在替補席上，僅有特卡丘克(Matthew Tkachuk)能提供穩定的貢獻。此外，火焰隊雖有主場優勢，但閃電的客場戰績(11勝3敗2和)是聯盟最佳，預計這場賽事閃電隊會扮演「奧客」的角色，推薦投注「不讓分客勝」。

(中時電子報)