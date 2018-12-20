飛機餐提供豬排　國泰強調「非來自疫區」

2018年12月20日 18:25 中時 陳祐誠

大陸非洲豬瘟疫情持續擴大，立委蕭美琴今於立法院交通委員會出示爆料，日前有民眾搭乘國泰航空由香港飛往台灣的班機，機上餐點竟提供豬排，且不能選擇其他品項，呼籲交通部民航局應禁止飛機餐供應疫區豬肉。國泰航空稍早回應，餐點採用豬肉並非來自疫區，也已向全球供應商發出指示，必須徹底煮熟豬肉餐飲。

網友「SansWord Huang」18日在臉書發文指出，國泰航空香港飛台灣的飛機餐上了豬排飯，只有一種選擇不能選其他的，而且發餐時也沒告知，自己按了服務鈴才確認是豬排飯，他痛批「這樣防疫防個屁啊」、「廚餘又會被怎麼處理呢？這漏洞太大了吧」。

國泰航空表示，公司現正與供應商核實資料，初步得知，往來香港及台灣航線供應的飛機餐，採用的豬肉及豬肉製品，並非來自此次非洲豬瘟疫情影響的地區。國泰已向全球航膳供應商發出指示，必須徹底煮熟豬肉餐膳，並嚴格遵守食物安全指引。

國泰指出，國泰位於香港的航空膳食公司嚴格遵守相關的生產程序，確保食物安全及衛生，並獲得ISO 9001 品質管理系統認證、HACCP 食品安全系統認證，以及食物及環境衛生署所發出的牌照，世界各地的供應商，也需遵守營運所在地區的相關衛生法例。

(中時 )