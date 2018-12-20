愛買耶誕送暖！5000顆奇異果送偏鄉學童

2018年12月20日 18:25 工商 劉馥瑜

聖誕節就要到來，量販業者愛買宣布，攜手紐西蘭奇異果Zespri做公益，推出「果然有愛」活動，只要愛買顧客購買奇異果單筆滿199元，就捐出收益20元作為愛心基金，累積金額全數用來購買奇異果送給偏鄉學童，獲顧客熱烈迴響，還有顧客特別填寫意見卡「買奇異果，愛買捐愛心基金，好吃又做愛心，這個活動很棒！」

據愛買統計，自11月21日至12月4日，短短2周時間，在台灣民眾的愛心下，已累積價值10萬元、相當於200箱（一箱25顆）奇異果，並已捐贈給博幼基金會投入的新竹偏鄉地區，包含竹東、尖石前山、尖石後山區，希望為400多位偏鄉學童帶來一份健康，更化為歲末年終的一股暖流。

愛買表示，12月13日捐贈活動當天，除愛心募集的200箱奇異果，還有愛買當天烘焙的蛋塔、牛角麵包，Zespri並在現場製作奇異果三明治、奇異果汁，作為學童課間營養補充，也讓孩子們有個溫暖的下午茶會。當天，博幼基金會創辦人李家同董事長、博幼基金會陳良枝執行長也頒發感謝狀，感謝愛買、Zespri對偏鄉教育的實質幫助。

博幼基金會成立自921大地震後，致力協助山區、偏鄉等孩童課後輔導，15年來擴大為全台18個據點，以直接、間接課業輔導及關懷照顧，每年服務超過3000名學童，希望持續透過教育讓孩子中止貧窮循環、讓孩子翻轉家庭未來。

愛買秉持「為家，加一點愛」企業理念，6年來，與10多個社福團體合作，結合量販通路消費人潮，推出團圓年菜、端午粽子、食物銀行等公益募集活動；同時，致力推廣在地友善小農，蔬果通過衛福部食藥署進口許可、SGS等檢驗合格，嚴控品質堅持提供安心生鮮，更希望透過公益活動，將國內外優質生鮮分享給弱勢單位。

愛買營運長莊金龍說，環境永續跟公益，是近兩年愛買致力推動的企業社會責任，所以無論是對偏鄉的農業支持、偏鄉兒童的物資救援，甚至耕種方式友善土地的小農、環保商品推廣，都是近年CSR的主要目標，在人力推廣跟宣傳上每年也投入數百萬資源，希望帶動更多消費者響應，共同幫助台灣這片土地上的人事物。

(工商 )