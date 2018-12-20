怕飲食不習慣 穆斯林夫婦攜帶牛雞肉品入境挨罰

桃園機場20日發生零星旅客攜帶違規肉品入境案件，一對首次從大陸蘭州來台旅遊的穆斯林老夫妻，怕在台旅遊期間無法適應飲食，自行攜帶雞肉腸和牛肉腸入境遭查獲，當收到罰鍰裁處書時，眼眶泛淚。（翻攝畫面）

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非洲豬瘟疫情持續蔓延，儘管農委會已經提早首次裁罰基準調高至新台幣20萬元，桃園機場在20日仍查獲零星旅客攜帶肉品入境案件，首次自大陸蘭州來台旅遊的穆斯林老夫妻，因篤信回教，擔心在台灣飲食不便，故自行攜帶雞肉腸和牛肉腸入境，遭海關查獲開罰時，看到罰鍰單，當場難過地流下眼淚。

關務署臺北關表示，20日上午11時許，一對首次從中國大陸蘭州搭機來台旅遊的70多歲的穆斯林旅客老夫妻，因篤信回教，擔心來台旅遊期間，穆斯林的飲食習慣無法方便用餐，便自行攜帶了雞肉腸和牛肉腸來台，但入境時遭海關關員查獲，被處新臺幣3萬元罰鍰。老夫妻當流淚說不知道不能攜帶肉製品，隨行的領隊趕到也無奈地說，「阿姨，不是叫妳別帶嗎？」，但防檢局仍依法規發出的裁處書。

另外，一名台灣籍的陳姓女子中午從大陸深圳搭機返台時，行李中夾帶真空鴨肉製品、水果，同樣遭到海關關員攔查，被處以罰鍰3萬3000元。

在國境入境防疫嚴查後，除了日前在桃機廁所內發現旅客丟棄的肉製品外，桃園機場二期航廈入境行李轉盤旁的動植物防疫檢查檯上，也遭旅客放置鴨翅、滷蛋及大骨肉等真空包食材，防檢局人員研判，應是外籍旅客抵達台灣後發現相關檢疫規定，才會將這些食物棄置於該處。

關務署台北關呼籲，為防範非洲豬瘟疫情擴散，已在機場各區域加強宣導，也在旅客申報櫃檯前，利用廣播方式提醒旅客。若旅客擔心自己攜帶的物品屬於違規項目，可前往「紅線應申報櫃檯」詢問海關人員是否可以攜帶入境，以免受罰。

(中時 )

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