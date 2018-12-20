《時來運轉》運彩報報 - 澳職7＋ 必選吉隆

澳洲職棒新加盟的吉隆韓國隊。（摘自官方推特）

友善列印
中時電子報

本季澳洲職棒在兩支新球隊加入後，聯盟戰績生態和運彩賽果趨勢都稍有轉變，彩迷喜愛的「勝分差」玩法中，則仍找得到可追尋下手的好標的：吉隆韓國雖然墊底難翻身，卻是幫玩家開心贏錢的好夥伴！本週就來看看它的相關賽果數據，可做為之後投注參考。

過往選擇勝分差玩法的彩迷，玩法上通常伴隨著包牌策略；而在數據研究上，則會鎖定強弱分明的交戰組合。吉隆韓國開季至今戰績4勝16敗，主場3勝9敗、客場1勝7敗，完美符合上述第二項特性，系列賽遇到強隊幾可預告滅頂…吉隆迄今賽完21場比賽，輸7分以上場次共計8場，機率超過三分之一！其餘如6分敗亦有2場，5分敗有4場。很明顯，包牌5到7分吉隆對家勝是最佳策略！

不過，達人在這有兩個小提醒：把吉隆「7+」輸球的場次分主客場看：竟然有多達6場是出現在主場賽事，主場「7+敗」竟佔全數「7+敗」比例達75%，和一般球迷印象中主場表現會較為強勢相去甚遠！此外，可千萬別以為另一支新球隊奧克蘭鱷蜥也有同樣狀況。鱷蜥戰績6勝13敗全聯盟倒數第二，但「7+敗」的場數僅僅只有2場，反而較多落敗場次輸分集中在2到4分，是必須列入參考的指標。

吉隆本季剩餘賽程中，這星期將遭遇戰績稍差的坎培拉騎兵，而後從12月27日開始連續四週直到例行賽結束，將面臨極辛苦的連續遭遇強隊系列賽，對手依序是墨爾本王牌、阿德雷德鯊魚、伯斯熱火、布里斯本強盜…這四隊目前正緊咬在兩、三場以內的勝差，屆時勢必抓墊背的吉隆進補，極可能再次出現密集的「7+」！

莫等待！備好資金！好好利用最後一個月的澳職賽程，靠勝分差玩法替自己大賺過年紅包吧！

(中時電子報)

台灣運彩官網

《時來運轉》運彩報報 - 閃電火… 《時來運轉》運彩報報 - 英超聖…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。