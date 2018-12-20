「時差」會致癌！4個錯誤睡眠習慣害你短命

2018年12月20日 18:21 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

許多人會利用周末補眠，想把平日的睡眠不足一次補回來，不過專家表示，「睡眠暴食」打亂了睡眠周期，反而有害健康；另外，輪班工作產生的「時差」，竟會產生致癌物，對身體造成極大影響，甚至會增加死亡率。

根據美國國家睡眠基金會調查，有將近一半的人睡眠不足，每晚都睡不到7小時，但包括利用週末補眠、延長午覺等錯誤的睡眠習慣，竟然會對身體產生不良影響。《早安健康》報導，台北市議員、藥理所教授潘懷宗歸納出4個要命的睡眠習慣，久而久之恐增加死亡率。

1. 週末賴床：

週間睡太少、週末睡太多的睡眠壞習慣，在醫界稱為「睡眠暴食」，由於周末賴床突然打亂了睡眠周期，甚至睡到中午才起床，會造成時差，而且這種短短5天就產生一次的時差，被國際癌症機構定義為任意變換輪班工作的2A級致癌物，恐對身體造成極大影響。

2. 天天長時間睡午覺：

短時間的午睡可以增進工作效率，美國國家睡眠基金會建議午睡時間不要超過30分鐘；若白天睡太多，可能導致晚上睡不好的惡性循環，與某些慢性疾病如阻塞性睡眠呼吸中止症、憂鬱症及癌症有關。《美國流行病學期刊》研究指出，每天午睡超過1小時的人，死亡率比其他人高。

3. 利用長假補眠：

不要妄想利用一次長假就能將所有欠缺的睡眠補回來，因為每欠下一次睡眠債，就會傷害身體一次。一般來說，大概需要花1至2個星期的充足睡眠才可以補回一週內所流失的睡眠時間。若需睡超過9小時以上才覺得夠，有可能是過勞或潛藏疾病的徵兆，最好到醫院檢查。

4. 每天要睡8小時以上才有辦法起床：

長期睡眠不足會引發許多疾病，但是需要太多睡眠也是一種健康警訊，研究發現，每天睡眠時間都必須超過8小時以上，否則會很沒精神的人，其中風的風險高達46%，所以睡眠時數無論是超過或不及都不健康。包括心血管疾病、憂鬱症、各式發炎反應，或癌症初期的人，都會出現一直睡不飽的情形。

潘懷宗建議，不要放縱自己週末徹夜不睡，應維持良好、規律的睡眠習慣，才能常保健康長壽。

(中時電子報)