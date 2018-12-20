《時來運轉》運彩報報 - 英超聖誕快車 盤點奪冠機率

2018年12月20日 18:35 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

叮叮噹、叮叮噹、鈴聲多響亮～～每年到了聖誕節，足球迷都知道英超又將迎來緊鑼密鼓的魔鬼快車期，從12月22日至1月4日，14天內每隊將進行4輪聯賽。歷史已經一再告訴我們，無論是爭冠的前列份子或是保級的末段班，這4輪賽事都有決定性的關鍵影響。

先來看看聖誕冠軍的結局，所謂聖誕冠軍指的是12月26日「Boxing Day」之前排名榜首的球隊，英超自1992-93賽季成立以來，26次的聖誕冠軍球隊有14次笑到了最後，奪冠率53.8%不算太高，但最近9個賽季竟然有8次都由聖誕冠軍封王，奪冠率高達88.9%。

本季只有兩支球隊可能成為聖誕冠軍，分別是45分暫居領先的利物浦，以及44分緊追在後的曼城。紅軍本週末作客對狼隊，藍月亮則是主場鬥水晶宮，論難度似乎曼城較容易一些。如果利物浦真的讓出了聖誕冠軍，從歷史的角度來看對雙方來說可能都是好事，因為紅軍曾經3度在英超攻佔聖誕冠軍但都未能如願封王，而曼城隊史3度稱霸有2次是聖誕冠軍。13-14是最值得一提的賽季，利物浦憑著蘇亞雷斯和斯圖里奇「雙劍合壁」搶下聖誕冠軍，剩最後3輪比賽時紅軍仍領先曼城3分，只要主場不輸給切爾西就有很大機會封王，但隊長傑拉德在比賽中接應隊友回傳時不慎跌倒，被登巴巴單刀破網，最終輸0：2。利物浦由於得失球差落後曼城太多，最後兩輪都必須取得大勝才有機會翻盤，結果倒數第2輪作客水晶宮竟然又意外的在3：0領先的情況下被追成3：3平手，最終就以2分差距失落隊史首座英超冠軍。

至於聖誕墊底的球隊命運就更坎坷了，英超成立的前12個賽季，只要在聖誕墊底的球隊無一倖免全部降級，04-05賽季的西布朗維奇是第一支上演「絕地大逃亡」的球隊，當年最後一輪4搶1，西布朗贏球而另外3隊1和2敗，奇蹟保級。

桑德蘭和萊切斯特城也分別在13-14和14-15賽季擺脫聖誕墊底的降級宿命，萊切斯特城更在接下來的一個賽季鯉躍龍門，翻身成為英超冠軍，傳為一時佳話。

富勒姆本季重返英超，但17輪過後只拿到9分，如果本週末作客不敵紐卡索聯，不僅確定聖誕墊底，而且是英超史上第5差的聖誕墊底成績，此前4支不到9分積分的聖誕墊底球隊全部降級，如果富勒姆想跟史上3支逃出生天的球隊看齊，那麼對紐卡索聯之戰拿1分積分將是最低要求。

(中時電子報)