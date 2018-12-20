冬天穿七分褲讓腳踝外露 恐免疫力下降 4疾病找上門

2018年12月20日 18:21 中時電子報 戴安瑋

大陸國家應急廣播製作「一分鐘告訴你冬季露腳桌真要命」動畫影片，指腳踝血管密密麻麻，脂肪層還薄，不好好保暖，很容易導致血液不流通，新陳代謝減慢。翻攝大陸國家應急廣播

大陸國家應急廣播製作的「一分鐘告訴你冬季露腳桌真要命」動畫影片。引用大陸國家應急廣播

冬天，許多女性愛美愛穿九分褲出門，讓腳踝露在外面，但這麼做恐讓血液不流通，新陳代謝降低，全身體溫調節免疫力下降，感冒、腸炎，甚至風濕性關節炎、凍瘡找上門，嚴重影響健康。

大陸國家應急廣播製作「一分鐘告訴你冬季露腳桌真要命」動畫影片表示，女生趕時髦，大冷天穿著七分褲露著腳脖子（腳踝）就出門，這下可好，高燒39度，露腳踝再潮也要適可而止，冬天這樣穿是動人還是凍自己」。

該影片說，「腳踝看似骨感纖細，可它是左右腳血液流通的重要關口，這裡血管密密麻麻，脂肪層薄，要不好好保暖，很容易導致血液不流通，新陳代謝減慢，影響全身體溫調節，上面（上半身）穿再多也難保暖」。

影片並說，「這麼冷的天，要是腳脖子露個沒完，如果長期在冷天把腳踝露在外面，免疫力也會一天不如一天，感冒、腸炎就會找上門，要是趕上月經經期，還可能讓經痛更厲害。更要命的是，長期讓踝關節凍著，遲早會得風濕性關節炎，會痛得後悔來不及；再著，冬天把細皮嫩肉露外面，也容易生凍瘡，又疼水癢再落個疤，哪還有心情臭美。最後，影片建議冬天穿襪子保暖。

(中時電子報)