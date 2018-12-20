蔡英文滿意度只剩19％ 66.3％不支持選總統

新台灣國策智庫20日發布最新民調，指台北市長柯文哲是否參選2020大選，將造成重大變數，如柯、賴及新北市長朱立倫對決，將呈現三強鼎立狀態。（陳君瑋攝）

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蔡英文。（圖／本報系資料照片）
行政院長賴清德。（圖／本報系資料照片）

新台灣國策智庫今（20）日發布最新民調，蔡英文總統的滿意度只剩下19％，不滿意度高達66.8％，支持蔡英文連任的只有22.4％。

根據民調顯示，對於蔡英文部分，20～29歲不滿意度也高達68.6％，民進黨的支持者僅44.5％滿意蔡英文，有40.4％不滿意。對比七月份的民調，不滿意度增加12個百分點。67.3％的民眾同意「2018九合一選舉是對蔡英文過去兩年半施政的不信任投票」。

行政院長賴清德部分，不滿意度也有51.8％，滿意度則有32.7％。和七月份調查比較，不滿意度增加7.0個百分點。

對於2020年總統選舉民調，有45.7%的民眾不會支持民進黨推出的總統候選人，66.3%的民眾不支持2020蔡英文競選連任，支持蔡英文連任的只有22.4％。

若2020總統大選民進黨推出蔡賴配，58.3%的民眾傾向不支持，但是56.5%的民眾支持由賴清德代表民進黨參選總統。

至於蔡英文、吳敦義、朱立倫與韓國瑜比較，如果是蔡英文對上吳敦義，民調顯示蔡獲41.4%支持度，吳為29.4%，若藍營由朱立倫上陣，則朱支持率為56.6%，蔡僅剩27.8%，如果國民黨派韓國瑜參選，韓支持度48.7%，蔡為32.3%。

如果民進黨換成賴清德選總統，對上吳敦義，賴獲60.3%支持度，吳19.9%，若為朱立倫，則朱支持率為43.8%，賴為41.0%。如果國民黨換成韓國瑜參選，韓支持度43.5%，賴為41.6%。

本次民調由凱達格蘭基金會、新台灣國策智庫委託趨勢民調進行訪問，針對全台20個縣市、年滿20歲的民眾進行隨機電話訪問；調查時間為12月12日至14日，一共完成1072份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差正負3個百分點。

(中時電子報)

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